Violento choque de camiones en Puerto San Martín: bomberos rescataron a un chofer
El siniestro vial sucedió este jueves a la madrugada en el cruce de Vucetich y Juan Perón. El herido fue derivado al Hospital Eva Perón
22 de enero 2026·07:00hs
Un violentochoque entre dos camiones se produjo este jueves a la madrugada enPuerto San Martín y los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo tuvieron que rescatar a uno de los choferes de entre los hierros retorcidos. La víctima, que es oriunda de la provincia de Córdoba, fue derivada al Hospital Eva Perón.
Según indicaron fuentes de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el siniestro vial se registró poco antes de las 3, en el cruce de Vucetich y Juan Perón, en Puerto San Martín. Como consecuencia del impacto, el chofer de uno de los vehículos quedó atrapado en la cabina.
Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios. Las primeras informaciones indicaban que el camionero había quedado con las piernas apretadas en la pedalera de su vehículo. A las labores de rescate también se sumaron los Bomberos Zapadores de San Lorenzo.