Violento choque de camiones en Puerto San Martín: bomberos rescataron a un chofer El siniestro vial sucedió este jueves a la madrugada en el cruce de Vucetich y Juan Perón. El herido fue derivado al Hospital Eva Perón 22 de enero 2026 · 07:00hs

Foto: Bomberos Voluntarios San Lorenzo Choque y rescate en Puerto San Martín. Así quedó el camión en el que quedó atrapado su chofer. Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo Choque y rescate en Puerto San Martín. Así quedó el camión en el que quedó atrapado su chofer.

Un violento choque entre dos camiones se produjo este jueves a la madrugada en Puerto San Martín y los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo tuvieron que rescatar a uno de los choferes de entre los hierros retorcidos. La víctima, que es oriunda de la provincia de Córdoba, fue derivada al Hospital Eva Perón.

Según indicaron fuentes de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el siniestro vial se registró poco antes de las 3, en el cruce de Vucetich y Juan Perón, en Puerto San Martín. Como consecuencia del impacto, el chofer de uno de los vehículos quedó atrapado en la cabina.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios. Las primeras informaciones indicaban que el camionero había quedado con las piernas apretadas en la pedalera de su vehículo. A las labores de rescate también se sumaron los Bomberos Zapadores de San Lorenzo.

Una vez que el conductor fue liberado fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. choque camiones Puerto San Martín Choque y rescate en Puerto San Martín. Así quedó el camión en el que quedó atrapado su chofer. Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo