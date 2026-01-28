Villa Gobernador Gálvez: La Textil Municipal Arcoíris incorporó 26 nuevas máquinas de coser a su taller
A través de un aporte provincial de 40 millones de pesos, el espacio incorporó tecnología para brindar más capacitaciones y realizar diferentes proyectos
28 de enero 2026·16:01hs
La Textil Municipal Arcoíris de Villa Gobernador Gálvez, donde actualmente participan más de 150 personas en diferentes capacitaciones, incorporó 26 nuevas máquinas de coser a través de un aporte de 40 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. La inversión, que dará un salto de la calidad a la unidad productiva, también incluyó la compra de aires acondicionados.
Al respecto, el intendente Alberto Ricci, quien agradeció a la titular de la cartera provincial Victoria Tejeda, destacó: “Estamos realmente muy orgullosos de tener a una comunidad que se ocupó desde el primer día, tanto las profes, las alumnas y el equipo de Economía Social, de que esta Textil funcione cada vez mejor. Actualmente el espacio está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde con múltiples propuestas de capacitación donde actualmente concurren 150 participantes y esto para nosotros es muy significativo y gratificante”.
Nuevas máquinas
Por su parte, Carlos González, referente del equipo local de Economía Social, expresó que “muchas veces las personas que participan de las propuestas de capacitación en este espacio, no cuentan con la posibilidad de comprar las máquinas para realizar su proyecto productivo. En este sentido se creó la credencial de uso social para acceder al taller y así concretar proyecto individuales o colectivos, beneficio al cual se accede luego de cursar las capacitaciones que se brindan en la Textil Arcoíris.”
Una textil sinónimo de encuentro, aprendizaje y cooperativismo
La Textil Arcoíris es una Unidad Productiva de la Municipalidad, al igual que la Carpintería del CIC 20 de Junio, que trabaja de forma articulada con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) en la recuperación de bancos o el Centro Municipal o El Triángulo donde funcionan las capacitaciones de panadería.
En este marco, González resaltó que “esta dinámica de trabajo donde involucramos capacitaciones y uso de herramientas para la producción propia hace que se fortalezcan los lazos solidarios de cooperación y no de competencia, ya que muchas veces hemos visto en las alumnas llevan los proyectos y se colabora entre todas para su realización” y concluyó: “Seguir fortaleciendo un lugar de encuentro productivo es un desafío muy valedero que nuestro intendente Alberto Ricci sigue fortaleciendo y potenciando en un contexto económico complejo para la industria.”
Apuesta municipal al emprendedurismo
La profesora María del Carmen Zalasar explicó que “con esta incorporación, el taller ahora cuenta suma tres overlocks industriales de cuatro Hilos, collaretas multifunción, recta industrial, cinturera joggins, doble agujas, maquinas de zigzag, cortadoras circulares Cervo, corta collareta y máquinas bordadoras, que se agregan a lo que ya teníamos en uso. Esto beneficia para que las mujeres armen sus propios emprendimientos, para potenciarlas individualmente para que salgan adelante y puedan trabajar en muchas cosas que están diseñando”.
“Nosotros estamos brindando capacitaciones de 8 a 18 hs. – explicó María del Carmen – y luego las máquinas están disponibles para que aquellas personas que se estuvieron capacitando puedan acceder a las instalaciones y usarlas. Realmente estamos muy agradecidas con el trabajo que viene realizando la Municipalidad y el intendente Alberto Ricci, es un verdadero salto de calidad para la Textil Arcoíris”.
