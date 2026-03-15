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Carlos De Grandis: "Puerto dejó de ser una ciudad que espera. Ahora ejecuta y lidera"

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el intendente De Grandis habló de gestión, obras y proyectos en marcha para Puerto San Martín

15 de marzo 2026 · 09:11hs
En su extensa alocución

En su extensa alocución, De Grandis mencionó proyectos y obras en marcha en rubros como educación, comercio y transporte, entre otros.
Carlos De Grandis: Puerto dejó de ser una ciudad que espera. Ahora ejecuta y lidera

Con un discurso dónde realizó una descripción pormenorizada de la situación administrativa actual del Estado municipal, y los desafíos que tiene Puerto General San Martín para sostener e impulsar el proceso de desarrollo alcanzado en los últimos años, el intendente Carlos de Grandis inauguró el 37° período de sesiones ordinarias del Concejo puertense.

El intendente emitió un discurso con un llamado a fortalecer el espíritu de crecimiento de la ciudad y aseguró que mientras muchas obras en el país quedaron paralizadas, “Puerto General San Martín continúa invirtiendo recursos propios para sostener el desarrollo de la ciudad”.

Obras, gestiones y proyectos

“Con obras públicas que favorecen la transitabilidad, en una localidad industrial y exportadora donde conviven el tránsito liviano y el transporte de cargas, obras que apuestan a la cultura y a la educación, como el Polo Educativo UNR PGSM cuya última etapa será inaugurada el próximo 25 de marzo”, anunció el mandatario.

A lo largo de un informe elevado por cada una de las secretarías municipales, el intendente repasó las gestiones y obras concretadas y los ambiciosos proyectos que se propone para este año, frente al presidente del Concejo Juan Manuel De Grandis, los concejales Fernando Torrens, Joana Passoni, Jorge Rú, Romina Taborda y Pablo Pellegrini, miembros del gabinete municipal, fuerzas vivas de la ciudad, invitados especiales, vecinos y militantes.

Ciudad que ejecuta

En primer término, el presidente del cuerpo legislativo, dio la bienvenida “a la casa de todos los puertenses, la casa donde, por encima de cualquier diferencia se construye el futuro. Y lo hacemos en días cargados de significado para nuestra comunidad y nuestro país, en pocos días recordaremos el 24 de marzo, una fecha importante para la historia. A cincuenta años del inicio de la dictadura que sufrió la Argentina, la memoria nos llama, la reflexión nos obliga”.

En tanto que Carlos De Grandis enumeró: “durante 2025 el municipio llevó adelante 15 concursos de precios, 50 licitaciones privadas y cuatro licitaciones públicas, garantizando transparencia, competencia y eficiencia en la utilización de los recursos municipales. Sólo en licitaciones públicas el monto de inversión supera los 8.000 millones de pesos destinados principalmente a infraestructura estratégica para el desarrollo de la ciudad”.

Enfatizó que “ser funcionario público no significa ocupar un cargo. Significa asumir la responsabilidad de administrar con honestidad lo que pertenece a todos y trabajar cada día pensando en el bienestar de nuestros vecinos”.

“Hace ya muchos años asumimos la responsabilidad de conducir esta ciudad. Fue el voto de la gente el que nos trajo hasta aquí. Fue la confianza del pueblo la que sostuvo cada decisión, cada acierto y también cada dificultad que debimos atravesar”, expresó el intendente y recordó la incertidumbre que se vivía en el 2001.

“Pero nuestra ciudad decidió ponerse de pie”, continuó y agregó: “Con trabajo, planificación y compromiso comenzamos a construir un camino de desarrollo que hoy es visible para todos. Puerto dejó de ser una ciudad que esperaba. Pasó a ser una ciudad que ejecuta, invierte, planifica y lidera”.

Cuidar los recursos

“Ese camino lo recorrimos siempre con una premisa muy clara: cuidar los recursos públicos y transformarlos en oportunidades concretas para nuestra gente”, aseveró..

de los principales accesos a Puerto General San Martín. rde Atención Ciudadana ante cualquier situación de emergencia.

En su extensa alocución, De Grandis mencionó proyectos y obras en marcha en rubros como educación, comercio y transporte, entre otros.

>>Leer más: Puerto San Martín impulsa el rescate turístico y cultural donde se libró la Batalla de Punta Quebracho

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