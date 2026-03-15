Funes recibe el Salón del Automóvil AutoVisión 2026: "Esperamos 250 mil personas", dijo Santacroce

El evento se realizará del 19 al 22 de marzo en Ciudad Industria y contará con la participación de las principales marcas del sector, charlas y actividades para fierreros y público en general

El intendente de Funes invitó al público en general a sumarse a la mayor exposición de autos y motos del país.

Funes hará rugir los motores con un evento que llega para consolidar a esa ciudad como punto de grandes acontecimientos. Este 19, 20, 21 y 22 de marzo en Ciudad Industria , el Jardín de la provincia recibirá el Salón del Automóvil AutoVisión 2026 , una cita con las más variadas atracciones en torno al volante, charlas y atracciones para los fanáticos de los fierros y el público en general.

El parque industrial ubicado en la autopista Rosario-Córdoba a la altura del kilómetro 301, será la sede del evento que tendrá exposiciones de autos Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y Chevrolet , junto a concesionarias oficiales, importadores y líneas premium. La apuesta es tener exhibidos los modelos más vendidos, SUVs, utilitarios, vehículos eléctricos e híbridos y los codiciados autos deportivos, lo que será una oportunidad en Santa Fe.

Además de contemplar los modelos, habrá espacios para subirse al volante y vivir en primera persona cómo es manejar esos vehículos y otros. Habrá test drives oficiales, pista 4x4, simuladores de conducción y exhibiciones de motocross en vivo . También estarán presentes pilotos del Turismo Carretera y se organizarán encuentros con el público y firmas de autógrafos. “ El automovilismo es como el fútbol, es pasión de multitudes y esperamos gente del norte de Buenos Aires, toda Santa Fe y parte de Córdoba”, dijo a La Capital Roly Santacroce, intendente de Funes.

Santacroce se mostró conforme de que Funes “sea una alternativa” a este tipo de eventos y remarcó que a una semana del evento ya hay ocupación total en los hoteles de la zona, lo que supone un derrame de turistas a Rosario y localidades aledañas. “Es para toda la gente, habrá autos, motos, lanchas, motorhomes, test drives de vehículos; vendrán escuderías importantes del TC 2000 y Turismo Carretera con sus pilotos. Habrá simuladores para chicos, charlas y presentación de libros. La verdad que muy completo” , señaló el mandatario.

El Salón del Automóvil AutoVisión 2026 será un encuentro gratuito para toda la comunidad y ya circula el QR para adquirir la entrada. Entre los cuatro días, Funes espera la llegada de "entre 250 mil y 300 mil personas", aseguró el intendente, quien recordó: “No hubo evento similar en la ciudad, lo más cercano fue la Expocon en 2025 que también se hizo en Ciudad Industria”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roly Santacroce (@santacroceroly)

“Ojalá podamos hacer muchos eventos como éste durante el año y eso se va a dar luego del proceso de licitación del Salón de Exposiciones ”, agregó el mandatario. Salón del Automóvil AutoVisión 2026 llega como el cierre del “exitoso” verano, aseguró Santacroce, y expuso que por Funes pasaron 25 mil personas por noche con la Fiesta de las Naciones como evento destacado. “Pasás por la ciudad y ves la gente sentada en la reposera en la puerta de la casa, los chicos andan en bicicleta y los negocios están abiertos, además de los turistas que vienen a pasear. Esa es la Argentina donde nací y eso buscamos en Funes”, cerró Santacroce.

Salón del Automóvil AutoVisión 2026

Del 19 al 22 de marzo en Funes se vivirá una fiesta de autos, motos y distintos vehículos. Será en el predio de 15.000 metros cuadrados con más de 160 stands, patio gastronómico ampliado, espacios sunset, shows musicales en vivo y actividades para toda la familia. El encuentro estará abierto al público de 10 a 21 y será de acceso libre y gratuito.

Entre los principales invitados estarán el periodista especializado en Fórmula 1 Fernando Tornello, el economista Damián Di Pace, pilotos del Turismo Carretera, estudiantes de la Escuela Técnica N°4 con su proyecto de auto eléctrico y la empresa Crucijuegos, que instalará un parque temático vinculado al automovilismo.

Eventos en Funes

Con este evento, Funes arranca la carrera para sumarse como localidad que reciba eventos de masiva convocatoria. Es que a la conectividad directa por autopista, su cercanía con el aeropuerto internacional de Rosario (ROS) y la conexión directa con esta ciudad, se le suma la pronta licitación del Funes Arena o Salón de Exposiciones.

La licitación será a mediados de abril y su puesta en marcha tiene un objetivo claro: “Queremos realizar 150 eventos por año. De distintos sectores y apostando al ingenio y esfuerzo del trabajo”, aseguró Santacroce.

El proceso licitatorio sigue su curso y, según pudo saber La Capital, ya hay varias empresas interesadas en hacerse cargo del espacio de Galindo y la conexión Rosario-Córdoba en un predio municipal.