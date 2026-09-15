Villa Constitución endurece las sanciones por arrojar residuos en la vía pública

El municipio reforzará los controles y aplicará multas que parten de los 400 mil pesos. Las cámaras de monitoreo podrán utilizarse para identificar infractores

Los jueces de Faltas Viviana Romo y Javier Garceche anunciaron el refuerzo de los controles para evitar la disposición ilegal de residuos.

La Municipalidad de Villa Constitución anunció que intensificará los controles y la aplicación de sanciones contra quienes arrojen residuos en la vía pública, espacios públicos, terrenos baldíos y otros sitios no habilitados para la disposición de desechos.

La medida fue presentada durante una conferencia de prensa encabezada por los jueces de Faltas Viviana Romo y Javier Garceche, quienes explicaron que estas conductas ya se encuentran contempladas en el Código de Faltas Municipal y que las penalidades previstas se aplicarán respetando las garantías y el derecho de defensa de las personas involucradas.

“No se trata de represalias, sino de sanciones establecidas en la normativa vigente”, señalaron los funcionarios, al tiempo que remarcaron la necesidad de desalentar prácticas que afectan la higiene urbana y deterioran la imagen de la ciudad.

Garceche sostuvo que el objetivo principal es actuar sobre quienes descartan residuos por fuera de los sistemas habilitados. “Esto no puede pasar, no es tolerable, porque afea la ciudad y atenta contra la higiene urbana” , afirmó.

Desde el municipio recordaron que los vecinos cuentan con diferentes alternativas para la correcta disposición de residuos, entre ellas la recolección domiciliaria habitual, el servicio de chatín para residuos voluminosos y la utilización de volquetes en los casos que así lo requieran. En ese sentido, insistieron en la importancia de hacer uso de esas herramientas para evitar la formación de basurales y microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

Como parte del refuerzo de los controles, se adelantó además que las cámaras del sistema de monitoreo urbano podrán emplearse para identificar a quienes arrojen residuos en lugares indebidos. Una vez detectado un posible infractor, se pondrá en marcha el procedimiento administrativo correspondiente.

Las sanciones

Por su parte, Romo explicó que las sanciones previstas para este tipo de faltas parten de las 150 unidades fijas, lo que actualmente representa entre 380 mil y 400 mil pesos. El monto definitivo dependerá de las características de cada caso y de las facultades que la normativa otorga a los jueces de Faltas.

Las autoridades también convocaron a los vecinos a colaborar con las tareas de control mediante denuncias que podrán presentarse en Mesa de Entrada del municipio, aportando datos o elementos que permitan identificar a los responsables.

Finalmente, destacaron que la gran mayoría de la comunidad utiliza correctamente los servicios disponibles y cumple con las ordenanzas vigentes. El endurecimiento de los controles, señalaron, está dirigido a quienes con sus acciones generan perjuicios para el conjunto de los habitantes.

Desde el municipio remarcaron que mantener limpia la ciudad constituye una responsabilidad compartida y que el uso adecuado de los servicios públicos resulta fundamental para preservar los espacios comunes y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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