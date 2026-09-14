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Construirán un centro de formación laboral y tres playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

El municipio licitó las obras para las que invertirá más de 170 millones de pesos. Los obras en los playones deportivos ya están en marcha

14 de septiembre 2026 · 10:44hs
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El municipio está construyendo tres nuevos playones deportivos. Están ubicados en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu con una inversión que supera los 360 millones de pesos.

El municipio está construyendo tres nuevos playones deportivos. Están ubicados en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu con una inversión que supera los 360 millones de pesos.
Construirán un centro de formación laboral y tres playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante el acto de apertura de las cuatro ofertas presentadas para construir el Centro de Formación y Capacitación Laboral.

“La Municipalidad invertirá más de 170 millones de pesos para hacer obras de refacciones en pisos, baños, cocina, cielorraso, pinturas, aberturas, entre otras acciones”, enumeró el intendente Alberto Ricci.

Este Centro está ubicado en instalaciones del Nuevo Central Argentino (NCA), cedidas al municipio para el desarrollo de este espacio, y se brindarán capacitaciones basadas en las necesidades de los principales sectores productivos de la ciudad junto al área Industrial y la Asociación de Comercio e Industria.

A la vez, el jefe municipal señaló que “es un inicio de una etapa diferente en lo que hace a la producción de nuestra ciudad; en Villa Gobernador Gálvez se produce durante las 24 horas y desde esta localidad hacemos un aporte muy importante al PBI del país. Tener este Centro de Formación laboral con capacitaciones relacionadas a la producción local y regional es muy importante”.

Licitación para el Centro de Capacitación Laboral

Con un presupuesto oficial de $170.889.722,37, la Municipalidad licitó las obras y contó con la participación de cuatro empresas oferentes: Al Servicio SRL; Dyscon SA; Grupo Electro Dos SRL; Filippini Noelia; Constructora Horizonte SRL.

Del acto de apertura de sobres participaron el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el secretario de Hacienda, Darío Natale; los concejales Patricia González, Pamela Moro y Juan Acosta.

Playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

Por otro lado el municipio está construyendo tres nuevos playones deportivos. Están ubicados en Santa María de Oro y San Lorenzo; Suipacha y Pavón; y Constitución e Intendente Andreu con una inversión que supera los 360 millones de pesos y se realizarán mediante el Fondo de Asistencia al Deporte.

Con respecto al tema, el intendente Ricci, manifestó: “Desde que iniciamos la gestión estamos trabajando en el fortalecimiento de los espacios públicos y en promover el encuentro y la convivencia”.

15 espacios

Agregó que “en años anteriores hemos construido 15 playones en diferentes barrios de la ciudad, además de estos tres que estamos llevando adelante en la actualidad”.

El mandatario destacó además que “es importante mencionar que estas obras se pueden ejecutar a través del Fondo de Asistencia al Deporte, y que la construcción de estos playones garantizan a todos y todos los vecinos la posibilidad de practicar deportes y realizar actividad física de manera libre y gratuita durante todo el año”.

>>Leer más: El Museo Municipal Malatesta de Villa Gobernador Gálvez celebró 40 años conservando la historia local

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