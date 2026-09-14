Los equipos de Desarrollo Social de Puerto San Martín y Roldán realizaron una jornada de capacitación conjunta

La actividad realizada en Roldán tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y las herramientas de intervención de los equipos profesionales que trabajan en territorio

La participación del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social de Puerto General San Martín forma parte de una política de capacitación y formación permanente.

El secretario de Desarrollo Social de Puerto San Martín, Walter García y su equipo interdisciplinario dependiente de la Municipalidad participó el miércoles 9 de septiembre de una jornada de trabajo, capacitación y recorrido institucional organizada junto al Equipo Móvil de Apoyo Profesional (Emap), perteneciente a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).

La actividad se desarrolló en la ciudad de Roldán y tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y las herramientas de intervención de los equipos profesionales que trabajan en territorio , promoviendo el intercambio de experiencias y la articulación entre las distintas instituciones y dispositivos vinculados al abordaje de consumos problemáticos y la salud mental.

Durante la jornada se realizó un recorrido por Casa Horizonte , dispositivo destinado al abordaje integral de consumos problemáticos en niños, niñas y adolescentes , donde se desarrollan espacios educativos, terapéuticos y recreativos bajo modalidades ambulatorias y de centro de día.

Posteriormente, el equipo visitó Acompañarte – Casa Nacer, espacio orientado al acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias de cuidado en salud mental y consumos problemáticos , permitiendo conocer de manera directa sus modalidades de trabajo y las estrategias de acompañamiento que se implementan.

Capacitación para el equipo de Desarrollo Social

La participación del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social de Puerto General San Martín forma parte de una política de capacitación y formación permanente, entendiendo que la actualización de conocimientos y el intercambio con otros equipos profesionales resultan fundamentales para mejorar las intervenciones y brindar respuestas cada vez más integrales a las necesidades de la comunidad.

Desde el municipio puertense indicaron que con estas actividades "se continúa fortaleciendo el trabajo interdisciplinario, la articulación institucional y la formación constante de los equipos, como herramientas fundamentales para el desarrollo de políticas sociales que acompañen y protejan a las personas y familias de la ciudad".

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