Villa Constitución reunió a emprendedores y productores de toda la región

La ciudad fue sede del Primer Encuentro de Emprendedores Productivos del Sur de Santa Fe, una propuesta que convocó a participantes de distintas localidades y ofreció feria, capacitaciones y espacios de intercambio

Bajo el lema "Conectar, crear y crecer", la propuesta busca consolidarse como un ámbito de encuentro para acompañar al sector emprendedor y fomentar el trabajo colaborativo como motor del crecimiento regional.

Villa Constitución fue sede este fin de semana del Primer Encuentro de Emprendedores Productivos del Sur de Santa Fe , una propuesta que congregó a emprendedores y productores de distintas localidades de la región con el objetivo de exhibir sus proyectos, generar vínculos y fortalecer el entramado productivo local.

La actividad comenzó el sábado sobre la avenida San Martín, donde se desarrolló una feria que permitió a vecinos y visitantes recorrer distintos stands, conocer productos y dialogar con los responsables de cada emprendimiento.

La muestra incluyó propuestas de artesanía, gastronomía, diseño y producción regional , dando visibilidad al trabajo que desarrollan emprendedores de Villa Constitución y de otras ciudades del sur santafesino.

Además de la feria, el encuentro ofreció espacios de capacitación e intercambio sobre temáticas vinculadas al emprendedurismo, la comunicación, la economía social, la perspectiva de género y distintas herramientas orientadas al fortalecimiento de proyectos productivos.

Reunión de emprendedores de la región

Uno de los principales objetivos de la iniciativa fue propiciar el contacto entre emprendedores de diferentes localidades para promover el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Bajo el lema "Conectar, crear y crecer", la propuesta busca consolidarse como un ámbito de encuentro para acompañar al sector emprendedor y fomentar el trabajo colaborativo como motor del crecimiento regional.

Los organizadores destacaron la participación de productores y emprendedores de distintos puntos del sur provincial, lo que convirtió a la ciudad en un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la promoción de la producción local.

Tras una primera jornada con una importante convocatoria, las actividades continuaron este domingo con nuevas capacitaciones y la apertura al público de la feria instalada en la intersección de avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen.

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