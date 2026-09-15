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Villa Gobernador Gálvez ofrece una agenda de actividades especial para las juventudes

Con la propuesta "Septiembre Joven" la Municipalidad planificó encuentros recreativos, musicales y culturales que se extenderán durante octubre

15 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Se trata de una propuesta inclusiva y participativa que comenzó en 2017. Inclusiva porque involucra al municipio todo

Se trata de una propuesta inclusiva y participativa que comenzó en 2017. Inclusiva porque involucra al municipio todo, y a las juventudes en sus más diversas manifestaciones y formas de vivirla.
Villa Gobernador Gálvez ofrece una agenda de actividades especial para las juventudes

Villa Gobernador Gálvez ofrece una agenda de actividades especial para las juventudes

Música en vivo, charlas, encuentros recreativos, matinés, Expo Carreras, Expo Secundaria, Código jóven y actividades junto a Centros de Estudiantes, son algunas de las propuestas que la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez pensó para el denominado programa "Septiembre Joven".

Como pasa cada año, desde el municipio se planificó un abanico de propuestas culturales, deportivas y recreativas para que los jóvenes puedan disfrutar de los espacios públicos con amigos y en familia.

En referencia al tema, la secretaría de Gobierno, Victoria Culasso expresó: “El intendente Alberto Ricci nos indicó que fortalezcamos los espacios públicos con actividades recreativas, deportivas y culturales para que los villagalvenses tengan lugares de esparcimiento y participación; y este año, como venimos haciendo desde el inicio de la gestión, tenemos planificada una batería de propuestas en el marco del 'Septiembre Joven'”.

Agenda inclusiva

Agregó que "Se trata de una propuesta inclusiva y participativa que comenzó en 2017. Inclusiva porque involucra al municipio todo, y a las juventudes en sus más diversas manifestaciones y formas de vivirla. Participativa porque ofrece propuestas culturales, deportivas, artísticas, lúdicas y creativas, que invitan a la comunidad a volverse protagonista".

En cuanto a la grilla que ofrece el municipio, la funcionaria indicó que: "el 21 de septiembre celebraremos el ‘Día del Estudiante’ en el Anfiteatro Municipal, donde además de música en vivo va a haber torneo de truco, grafiteada, muestra de ritmos y cumbia cruzada, kermesse de juegos, radio abierta y ferias. En la agenda también vamos a tener Expo secundaria y Expo Carreras para que los estudiantes puedan conocer las propuestas y definir su futuro. También habrá charlas sobre IA, para prevenir el suicidio, matinés, jornadas de convivencia, entre otras”.

Actividades propuestas

El cronograma de actividades comenzará el lunes 21 con la celebración del Día del Estudiante en el Anfiteatro Municipal (Av. J. D. Perón y Av. San Martín) de 15 a 19. La tarde tendrá música en vivo, taller de RAP, juegos de kermesse, torneo de truco, muestra de danzas, grafiteada, música con Gusty DJ, radio abierta, feria de artesanos y emprendedores, entre otros espacios deportivos y recreativos.

La agenda continuará el martes con la charla ¿Cómo usar IA para buscar trabajo? En Casa de la Cultura (Eva Perón 2102) de 10 a 12.

Para el 23 de septiembre se programó el encuentro recreativo del “Nueva Oportunidad”, de 13 a 17, en el Parque Regional. Ese día, desde las 18 se realizará la charla "Alojar el sufrimiento: una mirada comunitaria sobre el suicidio en las juventudes". La disertación es abierta a la comunidad y tratará sobre salud mental y prevención del suicidio a cargo del psicoanalista y escritor Luciano Rodríguez Costa en Casa de la Cultura (Eva Perón 2102).

Para el jueves 24 se programó el encuentro recreativo del “Nueva Oportunidad”, de 13 a 17, en el Parque Regional.

El viernes 25 se realizará el "Joven Fest", una actividad destinada a participantes de las Escuelas Deportivas que será en el Club Sportivo Municipal (Libertad 595) de 19.30 a 21.30.

En tanto que el sábado 26 será el turno de "Código Joven" en la Plaza del Ferroviario (Av. J. D. Perón y Edison) de 17 a 21. Ese día las propuestas abarcan muestras de academias locales de baile, El imperio - Vi Dance, BMX, street basket, taller de RAP, grafiteada en vivo, DJ Stea, feria de artesanos y emprendedores, actuación de “Pasando Oroño” (banda de rock) y baile social de cumbia cruzada.

Para el miércoles 30 se programó el Encuentro de centros de estudiantes, un espacio donde las juventudes se organizan y transforman. Se realizará en la Escuela N° 608 “La Esperanza” (Pje. Uboldi 630) de 08.30 a 13. Se trata de una propuesta para tejer redes entre centros de estudiantes, intercambiar miradas y consolidar la participación estudiantil como motor de transformación en las escuelas.

En octubre también

El jueves 1° de octubre se realizará Primavera Joven, una jornada de convivencia de las escuelas deportivas locales que se realizará en el Club Sportivo Municipal de 18.30 a 20.30.

La quinta Expo Secundaria se realizará el martes 2 de octubre, bajo la consigna "¿Qué secundaria elegir?" La convocatoria está destinada a los alumnos de séptimo grado y sus familiares en el Club Talleres (Av. J.D. Perón 1790) de 9 a 16. Consultas: [email protected]

Finalmente, el 20 de octubre se realizará la 6ta Expo Carrera con información para decidir sobre las oportunidades de crecimiento de los jóvenes. Será en el Club Talleres (Av. J. D. Perón 1790) de 10 a 15. La jornada es abierta a toda la comunidad. Consultas: [email protected].

>>Leer más: Construirán un centro de formación laboral y tres playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

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