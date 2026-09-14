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El presidente de la corporación CMEC de China recorrió la región y reforzó el compromiso de inversión privada

Durante su visita, Wang Bo, titular de CMEC Group, fiscalizó el funcionamiento del Belgrano Cargas, mantuvo encuentros con autoridades locales y destacó el rol de la Bolsa de Comercio de Rosario

14 de septiembre 2026 · 19:13hs
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El presidente de la corporación CMEC de China recorrió la región y reforzó el compromiso de inversión privada

En el marco de una gira institucional y técnica de elevado impacto estratégico para la infraestructura regional, desembarcó en la zona el presidente de China Machinery Engineering Group Corporation (CMEC Group), Wang Bo, acompañado por la cúpula directiva de la corporación estatal china.

La presencia de las más altas autoridades del conglomerado asiático subraya el carácter prioritario que la región del Gran Rosario y sus corredores productivos representan para la logística agroindustrial de Sudamérica.

Un gigante global con fuerte presencia en la Argentina

CMEC Group es el brazo operativo de ingeniería y construcción de Sinomach, holding estatal calificado dentro de las firmas Fortune 500. Con presencia en más de 100 países y regiones, más de 30.000 empleados y activos internacionales que superan los USD 14.000 millones, la compañía se sitúa a la vanguardia global en contratación de ingeniería, diseño y desarrollo de infraestructura.

En el ejercicio 2025, el grupo alcanzó ingresos por USD 10.000 millones, consolidando una estructura donde el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura en el exterior representan más del 60% de sus ingresos globales.

En la Argentina, CMEC es un actor central en el sistema de transporte tras haber liderado la histórica obra de rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística. A lo largo de los años, la corporación ha mantenido un trabajo sostenido con las distintas administraciones nacionales, asegurando la continuidad de un proyecto de escala transnacional.

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Inspección en vía, material rodante y agenda local

Durante la recorrida por la región, Wang Bo inspeccionó en terreno los avances y la operatividad de las obras ferroviarias ejecutadas por el grupo, constatando de primera mano el correcto funcionamiento del material rodante proporcionado.

La agenda ejecutiva incluyó una serie de reuniones de alto nivel con referentes de gobiernos locales y directivos de instituciones deportivas de la zona, reafirmando la vocación de la corporación por vincularse de manera directa con las comunidades en las que opera.

Uno de los hitos salientes de la gira fue la recepción brindada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Tras el encuentro con las autoridades de la entidad bursátil, Wang Bo valoró la cálida bienvenida y destacó la claridad con la que la institución expuso el rol medular que desempeña Rosario como epicentro del agrocomercio y polo agroexportador global.

Impulso al sector privado y mejora competitiva

Durante las reuniones institucionales, el titular de CMEC expuso el abanico de capacidades globales del grupo en materia de energías renovables, transporte e infraestructura industrial. Asimismo, ratificó la decisión de la compañía de continuar profundizando las inversiones en la región, orientadas a optimizar la eficiencia logística y la competitividad exportadora a través de alianzas estratégicas con el sector privado.

Con esta visita de máximo nivel, CMEC reafirma su compromiso de largo plazo con la infraestructura estratégica argentina, como el motor fundamental para la salida de la producción regional hacia los mercados locales e internacionales

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