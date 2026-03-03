La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución creó su registro de Enfermedades Poco Frecuentes

Estará a cargo del Área de Discapacidad municipal y permitirá relevar los casos locales para articularlos a nivel nacional y generar políticas públicas de inclusión

3 de marzo 2026 · 11:00hs
El objetivo del registro será relevar información en la ciudad y articular datos con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes para fortalecer políticas públicas y seguir construyendo una ciudad más inclusiva. 

En el marco de la conmemoración del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes (Epof), que tuvo lugar el sábado 28 de febrero, la Municipalidad de Villa Constitución puso en marcha el Registro Municipal de Enfermedades Poco Frecuentes, que funcionará en el Área de Discapacidad.

Durante la mañana del sábado último se realizó el acto oficial por el Día de las Epof y se se habilitó el registro de Enfermedades Poco Frecuentes , siendo Dante Sosa y su familia, los primeros en inscribirse.

"Agradecemos especialmente a Dante Sosa y su familia, quienes acompañaron este momento tan significativo y fueron los primeros en sumarse al registro, reafirmando el compromiso colectivo con la visibilización y el acompañamiento”, expresaron desde el Área de Discapacidad villense.

Registro de enfermedades

El objetivo del registro será relevar información en la ciudad y articular datos con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes para fortalecer políticas públicas y seguir construyendo una ciudad más inclusiva.

