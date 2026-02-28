La Capital | La Región | ministro

El ministro Gustavo Puccini anunció financiamiento para sectores productivos del departamento San Martín

El funcionario provincial visitó empresas, cooperativas de trabajo e instituciones del centro oeste santafesino

28 de febrero 2026 · 11:05hs
En un recorrido por empresas

En un recorrido por empresas, cooperativas e instituciones del distrito, el ministro realizó anuncios de financiamiento, mantuvo reuniones sectoriales y ratificó el respaldo a la producción regional. 

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, junto al senador provincial Esteban Motta, desarrolló una agenda de actividades en el departamento San Martín, en el marco del trabajo territorial que impulsa el gobierno de Santa Fe.

El funcionario y el legislador recorrieron empresas, cooperativas e instituciones del distrito donde realizaron anuncios de financiamiento, mantuvieron reuniones sectoriales y ratificaron el respaldo a la producción regional.

Financiamiento a industrias

La recorrida comenzó en la mañana del miércoles último en Cañada Rosquín, donde visitaron la Cooperativa La Jabonera, entidad que recibió un crédito del Ministerio encabezado por Puccini. Los fondos fueron destinados a la adquisición de maquinaria que ya se encuentra en funcionamiento, fortaleciendo la capacidad productiva de la firma gestionada por sus propios trabajadores.

Posteriormente, en San Jorge, el ministro encabezó una reunión con empresarios, comerciantes y contadores en la Sala Mariano Moreno. Allí se generó un espacio de diálogo directo con los distintos actores del sector productivo regional donde se abordaron los beneficios económicos y fiscales que impulsa la provincia para el desarrollo económico y productivo. También visitó la fábrica de bolitas “Tinka”.

Por la tarde, la agenda continuó en El Trébol con la visita a empresas locales, acompañado por miembros de la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (Cafypel). La comitiva recorrió las instalaciones de Bauducco SA, firma dedicada a la fabricación de enfriadores de leche, calentadores de agua y sistemas de almacenamiento, y también de Rodeg SA, empresa especializada en repuestos y productos para el tambo y la industria láctea.

Intercambio de opiniones

La jornada concluyó en el Centro Tecnológico de Cafypel, en el Área Industrial de El Trébol, donde el ministro mantuvo una reunión con empresarios integrantes de la cámara y dirigentes de la entidad, consolidando un espacio de intercambio sobre la actualidad del sector y las herramientas de acompañamiento provincial.

Al respecto, el senador Motta destacó: “Tenemos un gobierno cercano, que trabaja en territorio, recorre cada pueblo y cada ciudad y dialoga con sus verdaderos protagonistas. Tal es el caso del ministro Puccini, hoy visitando el verdadero potencial de nuestro departamento”.

>>Leer más: El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Noticias relacionadas
AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El imponente Megaestadio cubierto “4 de Junio”, con capacidad para 3.462 espectadores sentados, iluminación de alta definición y el tecno piso de madera más grande de la Argentina, apto para diferentes deportes.

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Una imagen de archivo que no se quiere repetir. Camiones saturando las rutas de la región para llegar a puerto 

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”. 

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Lo último

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

El gobierno provincial anunció un mayor control de las presentaciones digitales respecto de la actividad en el primer día de clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León
El Mundo

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Ovación
Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

La Ciudad
Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
LA CIUDAD

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura