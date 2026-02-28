El ministro Gustavo Puccini anunció financiamiento para sectores productivos del departamento San Martín

En un recorrido por empresas, cooperativas e instituciones del distrito, el ministro realizó anuncios de financiamiento, mantuvo reuniones sectoriales y ratificó el respaldo a la producción regional.

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, junto al senador provincial Esteban Motta, desarrolló una agenda de actividades en el departamento San Martín , en el marco del trabajo territorial que impulsa el gobierno de Santa Fe.

El funcionario y el legislador recorrieron empresas, cooperativas e instituciones del distrito donde realizaron anuncios de financiamiento, mantuvieron reuniones sectoriales y ratificaron el respaldo a la producción regional.

La recorrida comenzó en la mañana del miércoles último en Cañada Rosquín, donde visitaron la Cooperativa La Jabonera, entidad que recibió un crédito del Ministerio encabezado por Puccini. Los fondos fueron destinados a la adquisición de maquinaria que ya se encuentra en funcionamiento , fortaleciendo la capacidad productiva de la firma gestionada por sus propios trabajadores.

Posteriormente, en San Jorge, el ministro encabezó una reunión con empresarios, comerciantes y contadores en la Sala Mariano Moreno. Allí se generó un espacio de diálogo directo con los distintos actores del sector productivo regional donde se abordaron los beneficios económicos y fiscales que impulsa la provincia para el desarrollo económico y productivo. También visitó la fábrica de bolitas “Tinka”.

Por la tarde, la agenda continuó en El Trébol con la visita a empresas locales, acompañado por miembros de la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (Cafypel). La comitiva recorrió las instalaciones de Bauducco SA, firma dedicada a la fabricación de enfriadores de leche, calentadores de agua y sistemas de almacenamiento, y también de Rodeg SA, empresa especializada en repuestos y productos para el tambo y la industria láctea.

Intercambio de opiniones

La jornada concluyó en el Centro Tecnológico de Cafypel, en el Área Industrial de El Trébol, donde el ministro mantuvo una reunión con empresarios integrantes de la cámara y dirigentes de la entidad, consolidando un espacio de intercambio sobre la actualidad del sector y las herramientas de acompañamiento provincial.

Al respecto, el senador Motta destacó: “Tenemos un gobierno cercano, que trabaja en territorio, recorre cada pueblo y cada ciudad y dialoga con sus verdaderos protagonistas. Tal es el caso del ministro Puccini, hoy visitando el verdadero potencial de nuestro departamento”.

>>Leer más: El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país