La Capital | La Región | homicidio

Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

En los allanamientos realizados en la localidad de Sauce Viejo secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa

10 de enero 2026 · 13:08hs
La PDI estuvo a cargo de la detención de los sospechosos por el doble homicidio en el río Coronda.

La PDI estuvo a cargo de la detención de los sospechosos por el doble homicidio en el río Coronda.

La Policía de Investigaciones, dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este viernes a dos hombres que estarían involucrados en el doble homicidio de pescadores, hallados en un bote a la deriva en el río Coronda.

En el marco de la causa por doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego, con intervención del fiscal Carlos Lacuadra, personal de la División Homicidios PDI – Región I, llevó adelante tareas investigativas relacionadas con el hallazgo de dos hombres sin vida, ocurrido el pasado 31 de diciembre en inmediaciones de calle Salta y el río Coronda, en la localidad de Sauce Viejo.

Las víctimas, identificadas como José Oscar Cabrera de 30 años y Martín Félix Cabrera de 31, fueron encontradas en el interior de una embarcación tipo canoa con heridas de arma de fuego.

canoa

Los detenidos por el doble homicidio

A partir de las diligencias realizadas y elementos recolectados, se logró vincular al hecho a dos puesteros isleños.

Por ello este viernes, con los recaudos legales correspondientes y colaboración del GOE URI y Los Pumas, los efectivos allanaron dos viviendas ubicadas en la isla, donde detuvieron a dos presuntos autores del delito y secuestraron una escopeta cal. 16, ocho cartuchos, una escopeta cal. 12, 31 cartuchos y tres teléfonos celulares. Lo arrestados fueron identificados como J. S. de 61 años y M. A. P. de 42.

Por disposición del fiscal interviniente ambos hombres fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Noticias relacionadas
 Las ratas son los principales reservorios, ya que eliminan la bacteria a través de la orina

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

El santuario al Gauchito Gil en Funes. 

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El conductor se sometió al test de alcoholemia en Funes y el resultado sorprendió a los agentes.

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Museo Comunal de Peyrano. 

Santa Fe suma un inédito documento histórico: un museo comunal exhibirá una carta de San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Lo último

Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi

Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi

Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

En los allanamientos realizados en la localidad de Sauce Viejo secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa

Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

She Taxi quiere conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Ovación
Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Policiales
Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que había acosado a la empleada de un almacén de Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

La Ciudad
Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

She Taxi quiere conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola