Sauce Viejo: detienen a dos hombres por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

En los allanamientos realizados en la localidad de Sauce Viejo secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa

La PDI estuvo a cargo de la detención de los sospechosos por el doble homicidio en el río Coronda.

La Policía de Investigaciones, dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este viernes a dos hombres que estarían involucrados en el doble homicidio de pescadores, hallados en un bote a la deriva en el río Coronda .

En el marco de la causa por doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego, con intervención del fiscal Carlos Lacuadra, personal de la División Homicidios PDI – Región I, llevó adelante tareas investigativas relacionadas con el hallazgo de dos hombres sin vida, ocurrido el pasado 31 de diciembre en inmediaciones de calle Salta y el río Coronda, en la localidad de Sauce Viejo.

Las víctimas, identificadas como José Oscar Cabrera de 30 años y Martín Félix Cabrera de 31, fueron encontradas en el interior de una embarcación tipo canoa con heridas de arma de fuego .

A partir de las diligencias realizadas y elementos recolectados, se logró vincular al hecho a dos puesteros isleños .

Por ello este viernes, con los recaudos legales correspondientes y colaboración del GOE URI y Los Pumas, los efectivos allanaron dos viviendas ubicadas en la isla, donde detuvieron a dos presuntos autores del delito y secuestraron una escopeta cal. 16, ocho cartuchos, una escopeta cal. 12, 31 cartuchos y tres teléfonos celulares. Lo arrestados fueron identificados como J. S. de 61 años y M. A. P. de 42.

Por disposición del fiscal interviniente ambos hombres fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.