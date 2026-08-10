Timbúes festejará el Día de las Infancias en el Parque Urbano Comunal

El Gobierno de Timbúes invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Día de las Infancias , que se llevarán a cabo el próximo domingo 16 de agosto, de 14 a 18, en el Parque Urbano Comunal

Timbúes. Los festejos por el Día de las Infancias se llevarán a cabo el próximo domingo 16 de agosto, de 14 a 18, en el Parque Urbano Comunal

El Gobierno de Timbúes invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Día de las Infancias , que se llevarán a cabo el próximo domingo 16 de agosto, de 14 a 18, en el Parque Urbano Comunal.

El festejo será una propuesta libre y gratuita pensada para que las familias disfruten de una tarde llena de alegría, entretenimiento y encuentro.

Durante la jornada, los niños y niñas podrán participar de una amplia variedad de actividades recreativas, entre las que se destacan juegos interactivos, inflables, kermesse, maquillaje artístico y una merienda especialmente preparada para compartir. Además, habrá sorpresas, importantes sorteos, espectáculos musicales en vivo y un paseo de emprendedores locales que acompañarán esta celebración.

La conducción del evento estará a cargo de Orestes Muñante, quien será el encargado de animar la tarde con humor, juegos e interacción con el público, aportando toda su energía para que los más pequeños vivan una experiencia inolvidable.

Desde el Gobierno de Timbúes destacaron que esta iniciativa busca generar un espacio de recreación y convivencia para las familias, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo de propuestas culturales, recreativas y sociales destinadas a las infancias.

La invitación está abierta a todos los vecinos para compartir una tarde especial, donde la diversión, el juego y la alegría serán los principales protagonistas de una nueva celebración del Día de las Infancias en Timbúes.