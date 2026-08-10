Exitosa prueba del avión de Santa Fe para combatir incendios

El avión hidrante adquirido por el gobierno de la Provincia y el helicóptero recuperado y equipado con un helibalde, de la flota aérea para combatir incendios, realizaron este lunes sus primeros ejercicios coordinados sobre el río Paraná, frente a la costa de Rosario

Flota aérea de Santa Fe. El avión hidrante tomó agua del río Paraná y la descargó en la costa, con una capacidad de 3 mil litros.

El avión hidrante de la nueva flota de la provincia de Santa Fe para combatir incendios completó este lunes al mediodía sus primeras pruebas operativas con resultados satisfactorios.

El escenario fue el río Paraná, frente a la costa de Rosario, donde el avión hidrante Air Tractor Fire Boss y el helicóptero Helibras AS 350 B2 realizaron maniobras de carga y lanzamiento de agua como parte de un ejercicio coordinado de respuesta ante incendios.

La demostración se desarrolló frente al sector costero comprendido entre el Barco de Papel y el Monumento Nacional a la Bandera. Las dos aeronaves habían partido desde el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” y, una vez sobre el Paraná, iniciaron los circuitos previstos para comprobar tanto el funcionamiento del equipamiento como la coordinación de las tripulaciones.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la maniobra del nuevo avión hidrante de la provincia: el Air Tractor descendió sobre el Paraná y, sin detenerse, cargó agua directamente del río mediante su sistema de carga en movimiento. Tras completar la operación, volvió a elevarse y realizó la descarga frente a la costa rosarina.

A su vez, el helicóptero Helibras AS 350 B2, recuperado y puesto nuevamente en servicio por la gestión de Maximiliano Pullaro, realizó en paralelo su propio circuito. Equipado con un helibalde suspendido de su gancho de carga, recogió agua del Paraná y posteriormente efectuó la descarga prevista.

Ambas aeronaves -operadas por personal provincial especialmente capacitado- alternaron sus maniobras: mientras una completaba la carga o se alejaba del área de lanzamiento, la otra ingresaba para efectuar su descarga. El ejercicio permitió así evaluar no sólo las prestaciones individuales de cada unidad sino también la capacidad de operar de manera coordinada ante una emergencia.

El dispositivo contó además con la participación de personal de Prefectura Naval Argentina, de la torre de control del Aeropuerto y de embarcaciones de la Secretaría de Protección Civil, encargadas de colaborar con el ordenamiento del tránsito fluvial y garantizar las condiciones de seguridad durante las maniobras.

Un avión que transporta 3 mil litros de agua

El Air Tractor Fire Boss fue adquirido por el gobierno de Santa Fe mediante una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. Es una aeronave anfibia, biplaza y con motor turbohélice, equipada con una tolva de fibra de vidrio con capacidad para transportar 3.000 litros de agua.

Una de sus principales ventajas quedó expuesta durante la prueba de este lunes: gracias a sus pontones y al sistema de carga en movimiento, puede abastecerse directamente en ríos, lagunas, lagos y embalses. La maniobra puede completarse en menos de 20 segundos, lo que permite reducir los tiempos entre una descarga y la siguiente.

La aeronave también puede operar desde pequeños aeródromos, pistas remotas sin preparar y caminos de tierra. Está preparada tanto para el ataque inicial de incendios como para operaciones prolongadas y tareas de apoyo a los equipos desplegados en tierra.

La jornada también marcó el regreso operativo del helicóptero Helibras AS 350 B2. Su recuperación formó parte de un proceso de casi tres años que incluyó trabajos técnicos, controles documentales, mantenimiento y entrenamiento de las tripulaciones.

Equipado con un helibalde, el helicóptero puede recoger agua y descargarla sobre focos de incendio, especialmente en zonas de difícil acceso para los equipos terrestres. Su incorporación al dispositivo permite complementar las prestaciones del avión hidrante y ampliar las alternativas de intervención desde el aire.

Con las primeras pruebas completadas, la Provincia avanza en la puesta a punto de un sistema aéreo propio para responder ante incendios. Las operaciones serán coordinadas por la Secretaría de Protección Civil, en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego y en articulación con Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios.