Vacaciones de invierno: el Parque Nacional Islas de Santa Fe abrirá todos los días

Para las visitas durante el día no habrá cupos, pero sí deberán inscribirse previamente quienes vayan a acampar . El formulario se encuentra en la biografía de la cuenta de Instagram del parque nacional o se pueden solicitar por mail a [email protected] .

Cabe recordar que el parque no brinda servicios de traslado en lancha hasta la zona de uso público, que está ubicada a 30 kilómetros de navegación desde la localidad de Puerto Gaboto. Se recomienda a quienes visiten llevar repelente, agua y alimento ya que, por el momento, el parque aún no cuenta con proveeduría. Además, no se puede ir con mascotas ni tampoco volar drones.