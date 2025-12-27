La Capital | Ovación | Central

Central tiene en su plantel a varios futbolistas con 100 o más cotejos en el club

En un fútbol dinámico en cuanto al mercado de pases, Central cuenta con siete futbolistas con más de 100 partidos con la camiseta auriazul.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

27 de diciembre 2025 · 06:25hs
Jorge Broun

Jorge Broun, el que más partido tiene con la casaca de Central del plantel actual, acaba de renovar su contrato a los 39 años.

Central en los últimos tres años consiguió dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y la Liga Profesional 2025. En esto una gran parte hay que atribuirlo a que hay varios futbolistas que llevan más de tres temporadas en el club y ya pasaron los 100 partidos.

Y otros que están cerca de ese número y que seguramente lo alcancen en 2026 por la gran cantidad de partidos que tienen que jugar los canallas el año viene.

En un fútbol tan dinámico en cuanto al mercado de pases, donde hay muchos movimientos de jugadores, es difícil que se den este tipo de situaciones. De hecho, en el último Clausura debutaron alrededor de 100 futbolistas, lo que hace muy difícil que los hinchas puedan recitar los equipos de memoria como pasaba hace muchos años atrás.

En este contexto, cumplir 100 partidos en un mismo club es todo un privilegio. Hoy Central tiene siete futbolistas que cumplen con ese requisito.

Broun, cerca de un récord en el arco de Central

El emblema en este rubro es Jorge Broun. El arquero, que al regreso de sus vacaciones estampará la firma por un nuevo vínculo, cumplirá 40 años el próximo 26 de mayo. Lleva 274 partidos (todos de titular) desde su debut el 9 de abril de 2006 ante Banfield (V) 0-2 con Leonardo Astrada como entrenador.

Le faltan solo 12 partidos para superar a Edgardo Andrada (285 cotejos en Central) y convertirse en el arquero con más presencias en la historia del club. Recibió 287 goles y mantuvo la valla invicta en 90 oportunidades. Fue el primer arquero en la historia de Central en AFA en hacer un gol de penal (contra Independiente (L) 2-0 en el Apertura 2009).

A Fatura le ejecutaron 26 penales dentro de los 90’, de los cuales le convirtieron 23 y atajó 3. Pero este número cambia radicalmente en las definiciones por penales donde es el arquero que más penales contuvo. Le patearon 22 (12 convertidos, 7 atajados y 3 desviados). Desde que volvió al club en 2021 atajó 169 partidos.

Lovera y Malcorra siguen a Fatura

El segundo que más partidos jugó es Maximiliano Lovera. El futbolista nacido en Laguna Blanca, provincia de Formosa, tiene 26 años. Su estreno fue el 2 de mayo de 2016 contra Gimnasia (L) 0-1 con Eduardo Coudet como entrenador.

Acumula 135 cotejos en Central, pero solo 64 como titular ya que en 71 ingresó desde el banco de suplentes. Convirtió 7 goles. El más importante fue el que le hizo a Platense en la final de la Copa de la Liga Profesional, uno de los tres títulos que tiene en el club. Los otros dos son la Copa Argentina 2018 y la Liga Profesional 2025.

Ignacio Malcorra es el tercer jugador del plantel actual canalla con más encuentros. El volante oriundo de Río Colorado (Río Negro) tiene 38 años lleva 133 cotejos en Central. Su primer partido data del 4 de julio de 2022 contra Aldosivi (V) 1-2 con Carlos Tevez como DT.

Fue titular en 123 partidos y en 10 entró desde el banco. Convirtió 22 goles, dos de ellos a Newell’s para ganar el clásico 1 a 0. Ejecutó 11 penales sin contar definiciones. Metió 9, le atajaron uno y desvió uno. Mientras que en las definiciones de los 12 pasos convirtió los tres que pateó.

81420390[1]

El Bicho Campaz también superó la marca de los 100 partidos

El colombiano Jaminton Campaz es otro de los que ya pasó holgadamente la barrera de las 100 presentaciones en Central. Nacido en Tumaco hace 25 años, tuvo su estreno con la casaca auriazul el 18 de febrero de 2023 ante Lanús (V) 0-3 con Miguel Russo como entrenador.

Lleva 115 partidos en la institución, de los cuales en 101 fue titular y en 14 ingresó desde el banco de suplentes. Como fue sustituido en 58 encuentros y en uno fue expulsado (ante River 0-2 en el Trofeo de Campeones 2023), de esos 115 cotejos solamente jugó 42 veces el partido completo.

Hizo 20 goles: 17 de jugada, uno de tiro libre (Boca), uno de penal y uno de cabeza. Tiene la particularidad que 19 de sus tantos fueron de zurda y uno solo de cabeza ante Newell’s (V) 2-1, en el último clásico.

Dentro de los 90’ ejecutó un penal y lo convirtió: a Gabriel Arias de Racing, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023, partido que luego los canallas ganaron en la definición por penales.

Tres defensores con mucho recorrido en el club

Los otros tres futbolistas que llegaron a los 100 partidos con la camiseta auriazul durante 2025 fueron los defensores Facundo Mallo, Carlos Quintana y Juan Cruz Komar.

El uruguayo Mallo tiene 30 años y jugó por primera vez en Central el 27 de enero de 2023 cuando el elenco dirigido por Miguel Russo derrotó 1 a 0 a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito. Acumula 104 juegos (95 como titular) y anotó 5 goles. El más recordado fue en el clásico en el Gigante en la Liga Profesional 2024.

Carlos Quintana, quien se recupera de una grave lesión, tiene 37 años y tiene todo arreglado para seguir sumando partidos en Central. El nacido en Glew, provincia de Buenos Aires, al igual que Facundo Mallo apareció por primera vez en la primera fecha de la Liga Profesional 2023 cuando los canallas vencieron 1 a 0 a los bichitos colorados en Génova y Cordiviola.

El pelado tiene 102 encuentros (101 de titular) y llegó en siete oportunidades a la red. Cinco de sus goles fueron de cabeza, uno de penal (en Tucumán frente a Atlético en la Liga Profesional 2023) y solo uno de jugada: ante Peñarol cuando los canallas ganaron 1 a 0 de local en la Copa Libertadores 2024.

Finalmente, Juan Cruz Komar, cuando Central cayó 1 a 0 contra Estudiantes, en los octavos de final del Clausura 2025, cumplió sus primeros 100 juegos con los canallas. El marcador central de 29 años, disputó su primer encuentro en el club el 3 de marzo de 2022 ante Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 1-0, con Cristian González en el banco de suplentes.

Jugó 68 partidos como titular y en 32 reemplazó a un compañero ingresando desde el banco. Convirtió dos goles, ambos de cabeza: a Tigre (V) 2-2 en la Liga Profesional 2023 y a Argentinos Jrs (L) 3-1 en la Copa de la Liga Profesional 2023.

