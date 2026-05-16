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La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Cristian Pretel se estrelló a la medianoche contra un camión. El segundo conductor involucrado en el siniestro vial estuvo demorado

16 de mayo 2026 · 09:11hs
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El choque se produjo a pocos metros de la calle Urquiza.

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque se produjo a pocos metros de la calle Urquiza.

La Policía de Santa Fe confirmó este sábado un nuevo choque fatal en la ruta nacional 34. Según fuentes oficiales, un automovilista falleció en Ybarlucea tras la colisión contra un camión cuyo conductor fue liberado horas después de la denuncia.

El siniestro vial ocurrió a la medianoche, cuando un conductor oriundo de San Lorenzo se estrelló contra un vehículo de carga a la altura de la calle Urquiza. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima no sobrevivió al impacto que se produjo cerca del acceso a la ruta provincial 34-S.

Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constataron la muerte de Cristian Eduardo Pretel alrededor de la 1.30 de la mañana. Después del diagnóstico, los bomberos se encargaron de sacar el cuerpo del vehículo y las autoridades coordinaron el traslado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia correspondiente.

¿Cómo fue el choque en la ruta 34?

De acuerdo al relato del transportista de 48 años, el hombre fallecido circulaba hacia el norte cuando el Fiat Siena chocó contra la cabina del camión. En ese momento, el conductor del Ford Cargo 1932 perdió el control y se despistó hacia la banquina oeste.

Como resultado del golpe, el auto también salió de la calzada hacia el lado opuesto. Según fuentes oficiales, Pretel viajaba solo cuando se produjo la colisión.

>> Leer más: Ruta nacional 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple

Tras la denuncia, Marcelo D. quedó demorado en jurisdicción de la subcomisaría 17ª y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una serie de exámenes para investigar el episodio. El chofer se sometió a test de alcoholemia, alcoholuria y narcolemia.

Por otro lado, la Justicia provincial ordenó el peritaje de los vehículos que protagonizaron el choque fatal. Más tarde, el fiscal Matías Edery ordenó la liberación del camionero oriundo de San Jorge, ya que no tenía antecedentes penales.

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