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Puerto General San Martín celebró sus 137 años con nuevas obras, emoción y una gran fiesta popular

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Carlos De Grandis, la ciudad vivió una jornada de homenajes, inauguraciones y espectáculos

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

16 de noviembre 2026 · 10:13hs
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Los festejos no se limitaron a la jornada central. La Municipalidad organizó una programación de más de cuarenta actividades

Los festejos no se limitaron a la jornada central. La Municipalidad organizó una programación de más de cuarenta actividades, iniciada el 2 de noviembre y prevista hasta el 10 de diciembre.
Puerto General San Martín celebró sus 137 años con nuevas obras, emoción y una gran fiesta popular

Puerto General San Martín celebró sus 137 años con nuevas obras, emoción y una gran fiesta popular

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Puerto General San Martín celebró sus 137 años con nuevas obras, emoción y una gran fiesta popular

Puerto General San Martín volvió a encontrarse con su historia el sábado 14 de noviembre, en una celebración que combinó el orgullo por sus raíces, la emoción de los reconocimientos y la alegría de inaugurar una nueva obra destinada a las familias. El Puerto de las Infancias, uno de los espacios que mejor simbolizan la transformación urbana de los últimos años, fue el escenario elegido para conmemorar los 137 años de una ciudad que creció junto al río Paraná, las industrias y la actividad portuaria, pero que también ha comenzado a construir una nueva identidad vinculada con la cultura, la recreación y el encuentro comunitario.

Desde la mañana, la celebración reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos que participaron de una jornada cargada de significado. El gobernador Maximiliano Pullaro acompañó al intendente Carlos De Grandis en el acto central, junto al senador departamental Armando Traferri, la diputada provincial Silvana Di Stefano y otras autoridades. El encuentro tuvo momentos de solemnidad, con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del artista local Máximo Coniglio, pero también instancias especialmente emotivas, como el reconocimiento a los empleados municipales que cumplieron 25 años de servicio.

Emoción y homenajes

Fue una ceremonia en la que el pasado y el presente encontraron numerosos puntos de contacto. Los homenajes permitieron reconocer a quienes contribuyeron con su trabajo al crecimiento de la ciudad, mientras que el entorno del Puerto de las Infancias ofrecía una imagen concreta de los cambios experimentados por la localidad. Allí donde durante décadas el desarrollo estuvo asociado principalmente a la producción y al movimiento de las terminales portuarias, hoy también aparecen parques, espacios culturales, propuestas educativas y lugares de recreación que convocan a familias de toda la región.

Para De Grandis, la jornada tuvo una carga emocional particular. Al referirse a las transformaciones alcanzadas, el intendente expresó: “Me doy cuenta de que estoy viviendo como un sueño. Es increíble lo que hemos logrado”. Sus palabras resumieron la satisfacción de una gestión que ha vinculado buena parte de las celebraciones de aniversario con la inauguración de obras y la recuperación de espacios para la comunidad.

El mandatario municipal también puso el acento en la transformación del sector oeste de la ciudad y en la posibilidad de integrar distintos atractivos dentro de un mismo recorrido. “Transformamos el oeste de la ciudad en un lugar para que la gente venga a visitarnos, que conozca nuestra historia, Punta Quebracho, el Museo del Río Paraná y este parque”, señaló, al describir una propuesta que busca combinar patrimonio histórico, turismo y entretenimiento.

La presencia del gobernador Pullaro aportó respaldo institucional a la conmemoración. Durante su intervención, el mandatario provincial destacó la importancia estratégica de Puerto General San Martín dentro del entramado productivo y económico santafesino, reconociendo el papel que desempeña la ciudad en una de las regiones industriales y portuarias más relevantes del país.

La jornada se desarrolló bajo una consigna que atravesó toda la programación aniversario: “La identidad que nos une. El orgullo de pertenecer”. Una expresión que sintetiza la intención de reconocer las raíces de la comunidad y, al mismo tiempo, proyectar nuevas oportunidades para sus habitantes.

El cine 4D, una de las obras del año

Uno de los momentos centrales de la celebración llegó con la inauguración del moderno cine 4D, una obra financiada por el municipio que incorpora una experiencia audiovisual diferente a las propuestas tradicionales de la región.

La nueva sala cuenta con 56 butacas móviles distribuidas en 14 módulos, preparadas para acompañar las imágenes con movimientos, vibraciones, viento y aromas. Esta tecnología permite que los espectadores no solamente observen lo que ocurre en la pantalla, sino que también experimenten sensaciones vinculadas con las escenas proyectadas.

El edificio dispone de hall de ingreso, boleterías, espacios gastronómicos, ascensor accesible y una terraza panorámica desde la cual se puede apreciar el entorno del parque y el camping municipal. Su diseño amplía la infraestructura recreativa de un complejo que continúa incorporando propuestas para públicos de distintas edades.

Durante la ceremonia, las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y participaron de una primera proyección, que permitió conocer el funcionamiento de la sala y las características de su equipamiento.

De Grandis explicó que el proyecto fue concebido especialmente para el público infantil y las familias que visitan el predio. “Yo lo hice para los chicos, para los pibes que nos vienen a visitar”, afirmó, al destacar el sentido de una inversión que busca ampliar las oportunidades de entretenimiento y acceso a nuevas experiencias culturales.

El intendente también adelantó que las primeras funciones incluirán producciones breves, de aproximadamente cinco o seis minutos, mientras se avanza en gestiones para ampliar la programación y explorar acuerdos con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

La incorporación del cine se suma a los espacios temáticos, juegos, esculturas y propuestas recreativas que han convertido al Puerto de las Infancias en uno de los principales atractivos de la ciudad. Más allá de la novedad tecnológica, la obra representa otro paso en la construcción de un circuito que vincula entretenimiento, cultura, historia y turismo.

La música y el encuentro popular

La celebración de los 137 años reservó para la noche del sábado uno de los acontecimientos artísticos más importantes de su programación. El Parque Linda Vista fue elegido para recibir un festival que reunió en su cartelera a artistas locales y figuras de alcance nacional.

La propuesta incluyó a Azul Saita, el humorista Sergio Gonal, Ulises Bueno y Luck Ra, anunciado como figura de cierre. La combinación de música, humor y espectáculos de distintos géneros formó parte de una programación pensada para convocar a vecinos de todas las edades y visitantes de localidades cercanas.

La fiesta popular complementó el carácter institucional de la mañana y permitió mostrar otra dimensión de los festejos: la posibilidad de compartir una celebración colectiva en espacios públicos preparados para recibir grandes acontecimientos culturales.

El aniversario también había tenido durante los días anteriores encuentros dedicados al chamamé y a la cumbia santafesina, expresiones musicales profundamente vinculadas con la identidad cultural de la provincia.

De esta manera, las actividades artísticas se integraron a una propuesta más amplia que busca combinar tradición, entretenimiento y participación comunitaria.

Más de cuarenta actividades

Los festejos no se limitaron a la jornada central. La Municipalidad organizó una programación de más de cuarenta actividades, iniciada el 2 de noviembre y prevista hasta el 10 de diciembre, con propuestas culturales, deportivas, educativas, recreativas e institucionales.

La agenda contempla presentaciones musicales, espectáculos teatrales, encuentros comunitarios, competencias deportivas e inauguraciones de infraestructura. Entre las actividades anunciadas figuran la Banda Sinfónica Provincial, la Expo Sabores, la Noche de los Museos y una nueva jornada artística en el Parque Linda Vista, con Valentino Merlo y La K'onga entre los protagonistas previstos.

También están contempladas mejoras en establecimientos educativos, nuevos espacios deportivos y otras intervenciones urbanas que forman parte de los proyectos impulsados por la administración municipal.

La decisión de vincular los aniversarios con nuevas realizaciones ha sido una característica de la gestión de De Grandis. En la previa de los festejos, el intendente lo había resumido con una frase que refleja esa modalidad: “Siempre le regalamos una obra por su cumpleaños a la ciudad”.

Puerto General San Martín llega así a sus 137 años con una identidad que conserva el protagonismo de su actividad industrial y portuaria, pero que incorpora nuevas dimensiones relacionadas con la calidad de vida, la educación, la cultura y el aprovechamiento de los espacios públicos.

La celebración del sábado permitió reunir esas distintas expresiones de una misma comunidad: el reconocimiento a su historia, el homenaje a sus trabajadores, la presencia de las instituciones, la inauguración de una obra destinada a las nuevas generaciones y una programación artística que busca convertir el aniversario en una verdadera fiesta popular.

Porque detrás de cada cumpleaños de una ciudad existe mucho más que una sucesión de actos y espectáculos. Están las generaciones que contribuyeron a construirla, los vecinos que le dan vida todos los días y los proyectos que permiten imaginar su futuro.

Y en Puerto General San Martín, ese orgullo de pertenecer volvió a ocupar el centro de la escena.

>>Leer más: Puerto San Martín celebra sus 137° años con más de un mes de actividades culturales, deportivas y sociales

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