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Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Las obras se realizarán en Buenos Aires entre San Juan y Mendoza, lo que obligará a modificar el trayecto de cuatro líneas

3 de mayo 2026 · 18:50hs
Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Cuatro líneas de colectivo desviarán sus recorridos en el centro de Rosario a partir de este lunes, debido a trabajos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que se extenderán por 45 días.

Las obras se realizarán en Buenos Aires entre San Juan y Mendoza, por lo que modificarán su trayectos las líneas 102R, 145 133, 143 136 137 R/N, y 121.

>>Leer más: Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Las líneas 102R y 145 133 se desviarán por 3 de Febrero hacía 1º de Mayo, para doblar en San Juan y finalmente volver a sus recorridos en Buenos Aires.

La 143 136 137 R/N circulará por Buenos Aires, 3 de Febrero, Maipú, San Juan y regreso a su recorrido.

La línea 121 seguirá por Mendoza hasta 1º de Mayo, San Juan y Buenos Aires a su recorrido.

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Quedarán anuladas hasta la finalización de los trabajos las paradas de Buenos Aires y Mendoza, 3 de Febrero y Juan Manuel de Rosas, y Buenos Aires y San Juan.

Habrá paradas habilitadas en 1º de Mayo y Mendoza, San Juan y Juan Manuel de Rosas, y Mendoza y Buenos Aires.

Para mayor información la Municipalidad indicó que se puede consultar a MuniBot 341-5440147 y en la redes de Movilidad Rosario.

Nueva estación transformadora

La cuadra se verá afectada a partir de este lunes para montar la nueva Estación Transformadora Mendoza, que contará con tecnología blindada aislada en gas SF6 (GIS), con una instalación de 132 kV. El diseño contempla un simple juego de barras, campos de entrada y salida de cable subterráneo, salidas a transformadores de potencia y un campo de acoplamiento. La incorporación de los dos transformadores de 40 MVA permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, garantizando mayor confiabilidad y calidad en el servicio, según detallaron desde la EPE.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, participaron del operativo para que ingrese el segundo transformador de potencia de 40 megavatios.

"Con este movimiento estamos más cerca de poner en marcha una infraestructura que abastecerá directamente a más de 300 mil usuarios y que, sobre todo, fortalecerá el sistema eléctrico de toda Rosario”, destacó Puccini.

Por su parte, Rodríguez agregó que “esta obra, postergada durante años, demuestra que con eficiencia y control podemos tener una EPE a la altura de lo que demandan los santafesinos. Es el mandato que nos dio el gobernador Maximiliano Pullaro y hoy lo estamos cumpliendo con resultados concretos”.

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