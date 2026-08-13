Viral: el afectuoso abrazo que le dio un jugador colombiano a Lionel Messi en el partido de Inter Miami

La reacción de Jhohan Romaña sorprendió a todos y se hizo viral. Lejos de continuar la disputa por un pelota, abrazó a Messi, lo levantó con fuerza y mostró una enorme sonrisa

Romaña no ocultó la emoción de compartir cancha con Messi, uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Durante el partido entre Inter Miami y León de México se produjo uno de los momentos más emotivos de la noche. En una de las jugadas, Lionel Messi intentó superar al defensor colombiano Jhohan Romaña , pero no consiguió dejarlo atrás y terminó muy cerca del futbolista de León.

La reacción de Romaña sorprendió a todos: lejos de continuar la disputa por la pelota, abrazó a Messi, lo levantó con fuerza y mostró una enorme sonrisa por estar enfrentando al astro argentino .

El gesto quedó registrado por las cámaras y rápidamente se volvió una de las imágenes más destacadas de la jornada. Romaña no ocultó la emoción de compartir cancha con uno de los futbolistas más importantes de la historia y aprovechó ese instante para transmitirle su admiración.

A smile and a hug for Messi



Jhohan Romaña with a lovely gesture



(Via @LeaguesCup) pic.twitter.com/ijg7U9aBP1 — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2026

>>Leer más: Lionel Messi volvió a jugar unos minutos con Inter Miami tras la muerte de su papá

El respeto hacia Messi también quedó reflejado una vez terminado el encuentro. Los futbolistas de León se acercaron al argentino para saludarlo y reconocerlo, en un momento especialmente significativo por todo lo que había ocurrido en los últimos días.

Messi había aterrizado en Florida durante la madrugada de este miércoles, después de permanecer tres días en Rosario junto a su familia por la muerte de su padre. Horas más tarde, decidió ponerse nuevamente a disposición del Inter Miami y regresar a las canchas.

El mensaje de León de México

Aunque Las Garzas terminaron cayendo y quedaron eliminadas del certamen, la institución mexicana quiso reconocer el momento que atraviesa el futbolista.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO @TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

A través de sus redes sociales, la institución mexicana publicó un mensaje acompañado por una imagen dedicada al rosarino. “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”, escribió el club después del encuentro.