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La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Se lo conoce como Puente de Nerón. El calor y la crisis hídrica golpean Italia, pero al menos los turistas recibieron un "regalo"

13 de agosto 2026 · 21:44hs
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La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Los restos de un antiguo puente emergieron en el río Tíber de Roma, después de que prácticamente no hubiera lluvias durante semanas y el nivel del agua mostrara una fuerte caída.

La estructura que quedó al descubierto es conocida como el Puente de Nerón, llamado así por el antiguo emperador romano. En su momento conectaba el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber. Hoy no conserva sus arcos pero sí las bases de los pilares, muy cerca del puente Vittorio Emanuele II, siempre lleno de turistas que se dirigen a la Via della Conciliazione, que conduce directamente a la plaza y la basílica de San Pedro.

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“Nerón es la persona más famosa vinculada a esta zona, porque precisamente en el circo de Nerón, donde ahora se encuentra el Vaticano, el apóstol Pedro fue martirizado”, explicó la arqueóloga Antonella Bonini, de la superintendencia de patrimonio cultural de Roma. Sin embargo añadió que los estudiosos consideran que el puente es más antiguo: que fue construido por el tío de Nerón, Calígula, y ya existía en el año 39 d.C.

El caudal del Tíber cayó por debajo de los 80 metros cúbicos por segundo, aproximadamente la mitad del promedio histórico para el mes de julio, según Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión del agua del servicio de protección civil de Roma. “Nos enfrentamos a una gran crisis hídrica. Y es una crisis que también se debe al hecho de que este invierno sí tuvimos precipitaciones bastante abundantes, pero luego los periodos secos fueron bastante largos”, sostuvo Giganti.

Los turistas que siempre abarrotan la Ciudad Eterna este año debieron sufrir las agobiantes olas de calor que todavía castigan a todo el país y el continente, pero tuvieron a manera de recompensa una vista del Puente de Nerón, una atracción más en un destino repleto de atracciones para los visitantes.

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