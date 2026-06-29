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Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

El hombre tenía 35 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. Era padre de dos hijos y estaba realizando un servicio adicional

29 de junio 2026 · 15:30hs
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El policía Damián López tenía 35 años y fue atacado en un partido de fútbol en Carcarañá.

El policía Damián López tenía 35 años y fue atacado en un partido de fútbol en Carcarañá.

Este lunes por la tarde la Fiscalía confirmó el fallecimiento de Damián López, el policía de 35 años que había resultado gravemente herido durante los incidentes ocurridos tras el partido disputado en Carcarañá. Tras ser atacado fue diagnosticado con muerte cerebral. El hombre era donante de órganos y por el caso hay dos personas detenidas.

El domingo por la noche López fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), luego de sufrir una grave lesión en la cabeza durante una gresca desatada al término de la final entre Cremería y Sportivo Las Parejas.

Según se supo, el efectivo prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y el domingo había finalizado su jornada habitual de trabajo cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el encuentro deportivo.

>> Leer más: Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Dolor por la muerte del policía

"Hoy nuestro compañero salió de su casa para trabajar, para ganarse el pan, para ganar un mango más. Pero fue víctima de la violencia que se vive en la sociedad, hoy por el resultado de un partido de fútbol. Nada justifica una vida, ninguna camiseta, ningún fanatismo", publicó la cuenta de Jesi Traverso en redes sociales.

Mientras tanto, sus familiares y amigos compartieron fotos de Damián, recordándolo con una sonrisa y junto a sus seres queridos.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, en medio de los disturbios el joven policía recibió el impacto de un piedrazo, perdió el equilibrio y cayó contra una estructura metálica. Como consecuencia de ambos golpes sufrió una severa lesión en la región occipital del cráneo.

>> Leer más: El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó con custodia policial al Heca. Sin embargo, su estado se agravó durante las horas posteriores hasta que los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

Al haber manifestado en vida su voluntad de ser donante de órganos, el equipo médico debió cumplir con el protocolo previsto para estos casos y aguardar las autorizaciones correspondientes antes de avanzar con el proceso de ablación.

Dos detenidos

Por el hecho dos hombres de 35 años fueron detenidos este lunes al mediodía en la región, uno en la localidad de Correa y otro en Carcarañá. No se descarta, incluso, la participación de más personas.

Las acciones fueron ordenadas por el fiscal Juan Pablo Baños y llevadas adelante por la Policía de Investigaciones del departamento Iriondo. En el marco de la causa, se están realizando además otras diligencias, como el análisis de cámaras de seguridad.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, el efectivo, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

>> Leer más: Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

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