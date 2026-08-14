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Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Habrá artistas, cantará Soledad la canción oficial, más de 5.000 atletas de las diferentes delegaciones del mundo, invitados de renombre y asistencia masiva

14 de agosto 2026 · 10:25hs
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El presidente Javier Milei demostró intenciones de participar de la inauguración de los Juegos Suramericanos

El presidente Javier Milei demostró intenciones de participar de la inauguración de los Juegos Suramericanos

“La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera será el evento cultural masivo más importante de la ciudad”, explicó el secretario de Vinculación Estratégica y coordinador de la organización sobre el puntapié inicial que será el 12 de septiembre en Rosario.

Habrá artistas, cantará Soledad la canción oficial, más de 5.000 atletas de las diferentes delegaciones, banderas y colores al pie del río Paraná. “Hasta el presidente Milei nos comentó que tiene intenciones de participar”, reveló Galdeano en El primero de la mañana por LT8.

La presencia del presidente le daría un status determinante a los Juegos, que de por sí contará con diferentes personalidad y autoridades de relevancia. Hasta estará presente el presidente de la CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe que otorgó el crédito de 75 millones de dólares para armar la infraestructura y llevar adelante los juegos.

Juegos Suramericanos

Para dimensionar los Juegos, hay 30 deportes que son clasificatorios para los Panamericanos de Lima que luego clasifican a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es decir, integra el ciclo olímpico.

“Nos preocupamos mucho cómo marchaban las obras deportivas y ahora ya estamos con los detalles que parecen menores pero son muchísimos, desde instalar material de competición, logística, delegaciones, fan fest, visitas guiadas”.

La villa olímpica cuando se estaba levantando para los Juegos Suramericanos. Ahora resta solo el equipamiento

La villa olímpica cuando se estaba levantando para los Juegos Suramericanos. Ahora resta solo el equipamiento

Hay unas 3.000 escuelas de los más de 5.000 establecimientos de la provincia que pidieron asistir con delegaciones a observar los juegos. Hay un cálculo a grande sobre la mesa: a 60 chicos por delegación de cada escuela, asistirán unos 180 mil chicos en diez días. Hay que recibirlos, contarles la experiencia, ubicarlos, etc.

Último tramo de obras

El nivel de avance de las instalaciones deportivas en Rosario, Rafaela y Santa Fe supera el 90 por ciento. El Arena en la ex Rural ya está inaugurado, el velódromo de Rafaela en breve. También el microestadio en el Parque Independencia de Rosario. Empieza la limpieza fina del lugar, colocación final de tribunas.

El centro acuático, que tiene hasta 6 metros de profundidad, será de vanguardia, el mejor del país para organizar eventos de cualquier disciplina, confía el funcionario provincial. Ya está en la etapa de filtrado y últimas pruebas.

La villa olímpica de zona sur donde se alojarán los atletas se está equipando con las camas, muebles, y ropa blanca. Son 246 departamentos que ya empezar a comercializarse con precios con tasa Nido conf iens de viviendas para cuando termine la competición.

“Esa parte de la zona sur será un antes y un después porque se termina la obra de Cordón Ayacucho, el Museo de Deporte renovado, Parque Héroe de Malvina, el centro acuático, la villa olímpica, con apertura de calles, más luminarias”, agregó.

Lo que destaca a lo largo de los 14 días de competición es el Fan Fest. “Va a ser potente, con clases, artistas, deportistas exponiendo, DJ, fiestas, etc, para disfrutar en familia. Los que vayan van a volver”.

Habrá una app donde se podrá saber toda la información de las actividades y donde se podrán reservar los asientos limitados (habrá un pequeño espacio pago).

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