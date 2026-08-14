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Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Los siniestros se registraron en las últimas horas del jueves y dejaron como saldo daños irreparables en los vehículos

14 de agosto 2026 · 10:19hs
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Incendio en Garay al 100 Bis. Un Peugeot quedó destruido por las llamas. Actuaron Bomberos Voluntarios

Foto: Bomberos Voluntarios

Incendio en Garay al 100 Bis. Un Peugeot quedó destruido por las llamas. Actuaron Bomberos Voluntarios
Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Incendio en zona norte

Foto: Bomberos Zapadores

Incendio en zona norte, en el parque Alem. Bomberos Zapadores actuaron para sofocar el fuego que destruyó un Nissan

Dos incendios presuntamente intencionales de automóviles en la vía pública se registraron en la noche del jueves. Uno de los casos se produjo en la zona norte, a pocas cuadras del estadio de Rosario Central, donde el equipo local jugó por Copa Libertadores con Corinthians de San Pablo. El otro hecho sucedió, en barrio Tablada, en el sur de la ciudad, donde otro automóvil resultó dañado por completo por efectos de un incendio intencional

Según fuentes oficiales, el primero de los incidentes se registró poco antes de las 22 en avenida de Los Trabajadores y Cayetano Silva, a unas cinco cuadras del Gigante de Arroyito, frente al Parque Alem.

Allí tuvieron que concurrir efectivos del Cuartel Norte de Bomberos Zapadores por un auto marca Nissan que había entrado en combustión. Las fuentes indicaron que las llamas afectaron por completo al vehículo, pero no hubo peligro de propagación.

Incendio en zona sur

El segundo incendio sucedió poco después de la medianoche en Garay al 100 bis, en barrio Tablada. Allí actuaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Las fuentes indicaron que en este caso los daños también fueron totales, a tal punto que el vehículo, Peugeot 308, quedó irreconocible por la acción de las llamas.

Incendio en zona norte, en el parque Alem. Bomberos Zapadores actuaron para sofocar el fuego que destruyó un Nissan

Incendio en zona norte, en el parque Alem. Bomberos Zapadores actuaron para sofocar el fuego que destruyó un Nissan

En declaraciones a LT8, un vecino de la cuadra contó: “Conozco a la dueña del auto. Es una lástima lo que sucedió. Nunca deja el auto afuera. Siempre lo guarda en una cochera, pero anoche llegó a la casa y como se sentía mal decidió dejarlo en la calle. Fue en un segundo. Escuchó ruidos y cuando salió el auto estaba en llamas”.

>> Leer más: Un auto se incendió de madrugada en barrio Abasto e investigan si fue intencional

El vecino sostuvo que no tenía idea de cómo empezó el fuego. “Probablemente haya sido una falla mecánica, pero no estamos seguro. Cuando salimos a la calle ya estaba todo incendiado y llegaron la policía y los bomberos muy rápido pero ya estaba todo incendiado”.

“Las llamas eran impresionantes, quemaron parte de un árbol. Es una lástima, lo usan para trabajar y moverse con la familia. Hace mucho que no pasa nada grave en la zona”, agregó.

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