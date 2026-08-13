Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look "Más limpio y moderno", dijo el director de la plataforma, mientras en redes sociales empezaron a aparecer las burlas 13 de agosto 2026 · 23:10hs

La red social Instagram cambió este jueves el logo de su nombre después de una década, con una fuente más simplificada y en cursiva para "refrescar" su identidad, según anunció su director, Adam Mosseri.

"El wordmark (logo del nombre) arriba de la app no cambió en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram", dijo Mosseri en su cuenta de la plataforma.

El ejecutivo no hizo referencia al logo de la aplicación en sí, el famoso cuadrado con el objetivo de una cámara sobre un fondo degradado en colores morado y naranja, y que acompañaba a la anterior identidad gráfica de su nombre.

Mosseri también compartió el nuevo logo del nombre en la red social Threads, integrada en Instagram e igualmente propiedad de la tecnológica Meta, añadiendo que quería conocer las "opiniones polémicas" de los usuarios, muchos de los cuales se burlaron de la tipografía.

"¿Soy yo o ahí dice Instagzam?", señaló un usuario, señalando la similitud entre la letra r y una z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam". Otros parecían contentos y algunos se mostraron nostálgicos, comentando que era "el fin de una era".