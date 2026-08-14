La Capital | Policiales | Cocaína

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa

14 de agosto 2026 · 12:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ladrillos de cocaína y un sello nuevo: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur.

Ladrillos de cocaína y un sello nuevo: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur.
Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Una serie de allanamientos en el barrio Las Flores de la zona sur de Rosario concluyó con la detención de 13 personas y el secuestro de tres kilos de cocaína. La droga estaba compacta en ladrillos y con un sello curioso e inédito en sustancias decomisadas en la ciudad, con referencia a un tequila de renombre.

Los procedimientos son parte de una investigación conjunta entre la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General y la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional de Rosario. La causa se inició a partir de la detección de varios puntos de venta de droga en la zona sur.

>> Leer más: Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto tras el hallazgo de un bolso en una playa

En este caso fue la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, de la Policía Federal Argentina (PFA) la fuerza que llevó adelante los allanamientos. Los trece detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, en principio del fuero provincial, para evaluar si todos serán imputados.

Cocaína en Las Flores Sur

En total fueron diez los domicilios allanados este jueves, todos en el sector de Las Flores Sur, del otro lado de Circunvalación. La mayoría fueron en casas de Pasaje 556 y 554, paralelos entre sí y linderos a Oroño Bis al 6900. También hubo operativo en una vivienda de Lirio entre Guaria Morada y España.

>> Leer más: "El 8", un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a "Jeringa" como jefe

En la mayoría de domicilios hubo secuestros de cocaína fraccionada. En tanto en tres casas de Pasaje 556 decomisaron ladrillos compactos, dos con un peso aproximado de un kilo y uno de 700 gramos. En total el secuestro de cocaína fue de 3,23 kilos, con un valor estimado de 75 millones de pesos. Además se registró el decomiso de escasa cantidad de marihuana, unos 64 gramos.

De los 13 detenidos seis fueron aprehendidos en la misma vivienda de Pasaje 556 y la mayoría son parte de una misma familia: Patricia G., Gonzalo G., Jackeline G., Agustín G., Miguel G. y Juan A. Los demás demorados cayeron en otras cinco casas de las allanadas en los operativos.

Un sello inédito

Un dato curioso, aunque por el momento no significa un aspecto clave en la causa, es el hallazgo de un sello inédito en cocaína secuestrada en la zona. Los sellos son puestos por los proveedores y de alguna manera sirven para identificar los lotes de droga en la traza recorrida durante el proceso de tráfico.

>> Leer más: Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker de drogas

En este caso, los ladrillos secuestrados tienen el sello en bajorrelieve de la marca de tequila Don Julio 70 1942. Además, tenían una estampa con el sello Don Julio 70, correspondiente a una marca de tequila de renombre internacional.

La investigación inició en marzo pasado y las tareas investigativas de agentes federales determinaron movimientos correspondientes al narcomenudeo en distintos domicilios del barrio Las Flores Sur. En la audiencia imputativa se conocerán pormenores de la pesquisa.

Noticias relacionadas
La droga incautada estaba distribuida en distintos envoltorios.

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína

Allanamientos contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

solo consumieron cocaina: la revelacion del abogado de la rosarina candela arizaga sobre la noche con moyano

"Solo consumieron cocaína": la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga presunto abuso.

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Ver comentarios

Las más leídas

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Lo último

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Lucas Carrizo llegó a Newells el jueves y se perfila como titular para el sábado

Lucas Carrizo llegó a Newell's el jueves y se perfila como titular para el sábado

El día que San Martin se encontró con Sarmiento

El día que San Martin se encontró con Sarmiento

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio
Economía

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Ovación
Marco Ruben, tras su regreso a las canchas ante Corinthians: Solo nos faltó el gol
Ovación

Marco Ruben, tras su regreso a las canchas ante Corinthians: "Solo nos faltó el gol"

Marco Ruben, tras su regreso a las canchas ante Corinthians: Solo nos faltó el gol

Marco Ruben, tras su regreso a las canchas ante Corinthians: "Solo nos faltó el gol"

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante

Newells vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

La Ciudad
Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas
Economía

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber
Información General

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo
Ovación

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look
Información General

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel
El Mundo

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario
La Ciudad

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años
La región

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven
Policiales

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio
Política

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana
La Ciudad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente
Policiales

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás
Información General

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?
La Ciudad

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?