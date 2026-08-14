Políticos en redes: el vuelo de Pullaro, Michlig no pierde tiempo y la foto con los Midachi

El nuevo espacio de La Capital, Políticos en redes, busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, en X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar.

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y a veces quedan expuestos. En Políticos en red, repasaremos publicaciones y lo filtraremos con algo de análisis político y su comidilla.

El gobernador Maximiliano Pullaro pasó una semana entre fierros. Primero en el Coloquio Aapresid se subió a un tractor , un Massey 165, que recordó tener su padre para trabajar en el campo. Luego presentó la primera flota propia de Santa Fe de aviones y helicópteros hidrantes para combatir el fuego . Y también tuvo la pintoresca visita en Lucio V López “al mejor restaurador de Torino del país”.

Este jueves, completó la saga fierrera subiéndose a un avión con destino a Chile donde recorrerá los puertos donde amarran los buques que exportan la actividad minera. Quiere copiar el modelo para el puerto de Rosario y aprovechar el boom en el país.

Una publicación en X de un usuario mostró al gobernador sentado en clase turista y hasta juró que lo vio sacando unos sanguchitos de miga de jamón y queso de un bolsito acompañados seguramente de agua mineral. Austeridad radical.

Pullaro viajando a en clase turista. Y encima le metió sanguchitos para el viaje pic.twitter.com/zb05b0l90T — Julián (@julian26ip) August 12, 2026

El ticket más barato parece demostrar el ahorro del Estado santafesino en el gasto y que finalmente no es una invitación de Ultramar, socia mayoritaria de Terminal Puerto Rosario (TPR), que es la empresa chilena a la que visita la comitiva provincial para convencerse de llevar su modelo a la terminal rosarina.

Mientras Pullaro recorre los puertos, Felipe Michlig quedó a cargo del Poder Ejecutivo de Santa Fe, ya que vale recordar que la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, se desempeña como presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace nueve meses. Lejos quedó aquel mote de que era la mejor vicegobernadora de la historia, como la ha definido el gobernador.

El senador Michlig pisó este jueves temprano la Casa Gris que deberá presidir en los dos días que Pullaro estará en Chile por su condición de presidente provisional del Senado y, como era de esperar, no perdió el tiempo. "Felipe ATR", bromeaban en Casa Gris mientras Pullaro atravesaba la Cordillera.

Este jueves recorrió la obra del Bulevar Tacca, acceso clave al nuevo Estadio Multipropósito en la ciudad de Santa Fe que también visitó. Luego fue el turno del nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, los trabajos de la cárcel de Recreo, también la obra de Estación Policial Parque Garay. El viernes habrá más recorridas y reuniones.

La primera actividad fue un repaso de agenda con los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, donde confirmaron la liquidación de la planilla complementaria del acuerdo paritario para los trabajadores estatales.

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“Hasta dio un aumento en dos días”, decían con ironía en Unidos. Al margen de la copiosa actividad demostrada por el interino, en el gobierno contaron que la agenda fue pedida por el gobernador para tener visibilidad. Lo tomó al pie de la letra porque se tomó una foto en el despacho con el general Estanislao López de fondo. Le agradeció por la "generosidad y el alto honor conferido".

Luego declaró, como senador esta vez, sobre la reforma electoral: "Nosotros (Unidos) estamos terminando nuestro propio texto, pero ahora hay que intercambiar con otros para tener el mejor Código Electoral".

En ese marco, trascendió que en Unidos hay una idea de llevar a las Paso la posibilidad de elegir el casillero de la vicegobernación. Es decir, disputar en las primarias la vicegobernadora, porque Pullaro es fijo como candidato, y que a las generales vaya la más votada la fórmula más votada.

La iniciativa surgió del socialismo y el que más la sintió fue el PRO que, hasta ahora, tuvo la vicegobernación con Scaglia y la idea inicial es repetir la fórmula.

Según comentaron a La Capital, el acuerdo era dejar tal como están los casilleros, pero si le quieren disputar la vicegobernación al PRO, ¿habilitaría a discutirle la presidencia de Diputados, hoy en manos de la socialista Clara García? Comentarios sueltos.

"Solo una conversación, por ahora". En el PRO se convencen que “todavía falta”. Mientras, la diputada Scaglia se mueve en varios ámbitos desde presentar presentó un pedido de informes para que el gobierno nacional informe qué hace con el dinero que recauda de los impuestos de los combustibles destinado a arreglar rutas, y claramente, no sucede.

La foto de los Midachi

Pero Scaglia también se suma a presentación del libro de Midachi que están por hacer su última despedida (juran que esta vez es la última). Aprovechando que su pareja es el histórico manager del trío humorístico, se sacó fotos con los humoristas, incluso al peronista de Dady Brieva. Quienes estuvieron allí dicen que el humorista no hizo ningún comentario político como podría haber sido pedido por Cristina Libre y darle comezón al macrismo santafesino.

Solo al final, en el momento de las fotos, como la mayoría de las personalidades eran PRO o radicales soltó, jocoso: "Che, no vino ningún peronista". Por lo bajo uno de los presentes le regaló complicidad: "Es como dijo el General, peronistas somos todos". La enorme sonrisa de Brieva tomó forma.

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Amalia, el Che y los Juegos

Amalia Granata tiene baja intensidad en redes desde hace tiempo, algo curioso en la diputada que sabe del manejo de esa comunicación. Sobre todo en momentos de coyuntura política picante como es la actual rosca por la reforma electoral en la que se discuten los pisos para acceder a las generales y luego en el reparto de Diputados.

¿Será que está negociando o que tomó la mesura como forma pública? ¿O que al final parece que habilitan a candidatearse a diputados sin tener obligación de tener un candidato a gobernador?

Su último posteo en Instagram había sido casi una semana atrás: dos perros color dulce de leche en un sillón. Este viernes subió una intervención en Diputados sobre el abordaje de El Niño y una crítica a la comunicación del oficialismo en modo reto. Luego anunció que está trabajando: Working. Amalia va y viene.

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El ex diputado, ex concejal, ex rugbier, y ex PRO, Gabriel Chumpitaz, le envió un mensaje en tono imperativo y con un dejo de parte policial al intendente Pablo Javkin. "Señor intendente, este mensaje es para usted: saque la imagen de ese personaje oscuro, siniestro y decadente que es el Che Guevara". Propone que la Plaza de la Cooperación, en Mitre y Tucumán, tenga en su mural principal la imagen de Lionel Messi y ya no del revolucionario. Política simbólica en su esplendor.

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El perottismo busca trazar un perfil de opositor duro contra el oficialismo y no solo cuestionar, sino que intenta poner en valor su gestión como base de los logros del gobernador Pullaro. Como se contó en La Capital, hasta sostienen que si ha mejorado la seguridad es porque el gobierno anterior le dejó una base de recursos. El oficialismo se tapa la boca.

Ahora fue el turno de los Juegos Suramericanos, un evento que el gobierno de Santa Fe apuesta a que la competencia sea el broche a un ciclo de baja de la violencia y nueva imagen para Rosario. "La gestión de Omar Perotti puso en marcha ese sueño y hoy celebramos que tenga continuidad", sumó la diputada perottista Celia Arena.

El propio Perotti movió un poco las redes y replicó una publicación de su sello Hacemos Santa Fe. En un tramo se atajan: "Había algo claro desde el principio: Omar no iba a ser gobernador cuando llegara el momento de inaugurarlos. Igual había que hacerlo". Seguramente sea invitado a la inauguración y algún contenido idéntico habrá.