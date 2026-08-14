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Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Los procedimientos se realizaron en un establecimiento ubicado en la zona sur dedicado a la comercialización de productos farmacológicos y botánicos

14 de agosto 2026 · 07:46hs
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Agentes federales con parte de los elementos incautados en la empresa de zona sur de Rosario

Foto: Policía Federal

Agentes federales con parte de los elementos incautados en la empresa de zona sur de Rosario
Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario

Foto: Policía Federal

Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron dos allanamientos en Rosario a una empresa ubicada en la zona sur de la ciudad, dedicada a la fabricación de productos farmacológicos, sustancias medicinales y productos botánicos, y que es investigada por presunta evasión de controles aduaneros para el ingreso y egreso de ese material.

La causa judicial que derivó en los procedimientos se inició en junio y fue impulsada por la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos. Ese organismo judicial solicitó a los efectivos federales para que se realicen investigaciones con el fin de comprobar distintos datos respecto a una empresa dedicada a los insumos botánicos y de farmacia.

Fuentes de la Policía Federal indicaron que los investigadores constataron que la empresa “introducía al país y despachaba al exterior mercadería farmacológica, medicinal y botánica eludiendo los controles de la Aduana Argentina, utilizando para ello rutas no autorizadas, con el fin de evitar el pago de impuestos y regulaciones vigentes del Estado Nacional”.

Dónde se realizaron los allanamientos

Con el caudal probatorio obtenido por los federales, la Unidad Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías de Rosario a cargo de Julio Vera Barros, las correspondientes órdenes de allanamientos para los inmuebles de la firma, ubicados en las calles Hilarión de la Quintana y Rodrigo M. Ross.

Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario

Otros de los elementos secuestrados en los procedientos en zona sur de Rosario

Durante los procedimientos, se notificó de la causa a un hombre, argentino y mayor de edad. Además, se secuestraron más de 17 millones de pesos,7.000 dólares, discos rígidos y dos notebooks con información de relevancia para la causa, biblioratos, liquidaciones y contratos sobre operaciones y exportaciones de la empresa.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero-Contrabando).

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