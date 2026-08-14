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Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

La mujer de 32 años estaba en situación vulnerable en Camboriú, donde fue hallada por un familiar. Ahora se investiga si fue víctima de un delito sexual

14 de agosto 2026 · 10:22hs
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Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga presunto abuso.

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga presunto abuso.

A dos semanas de ser hallada en Brasil, Micaela Albornoz regresó a Rosario este jueves por la noche. La mujer de 32 años, que había estado desaparecida durante más de un mes, volvió a la ciudad junto a un primo tras ser hallada en situación de calle. Ahora, Fiscalía investiga un posible caso de abuso sexual ocurrido cuando estuvo deambulando en las calles rosarinas.

Este jueves, trascendió que Micaela había sido hallada pidiendo alimentos en un supermercado de Camboriú. Días antes, cuando el consulado argentino en Florianópolis comunicó que se presentó en esa institución por su cuenta, ella se negó a regresar al país junto a sus familiares.

>> Leer más: El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

Uno de sus hermanos volvió a Brasil y la buscó hasta dar con ella en Camboriú. Finalmente, la mujer accedió a regresar a Rosario y este jueves arribó a la ciudad. Al hablar con sus hermanos contó una situación de presunto abuso sexual por la cual intervino Fiscalía.

Investigan abuso

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron a La Capital que intervino la Unidad de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Fue a partir de manifestaciones que realizó Micaela al regresar a Rosario.

En ese marco, trascendió que habría dado a conocer situaciones en las que fue víctima de abuso sexual. La información se mantiene en reserva por medidas y tareas investigativas pendientes.

>> Leer más: Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Micaela había pasado varias semanas en las calles de Rosario. En esos días, sus hermanos reconocieron prendas de la mujer en distintos puntos de la ciudad y el rumor que se corría era que pasaba sus días con personas que viven en la calle.

Micaela Albornoz en Brasil

El lunes 3 de agosto, a 40 días de su desaparición, Micaela Albornoz fue hallada en Florianópolis. Llegó por sus propios medios al Consulado Argentino de esa localidad con el DNI de una vecina.

>> Leer más: Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

Esa situación ya se había advertido en Rosario y alrededores, donde se sospechaba que había comprado pasajes en distintas terminales de colectivos con la documentación de otra persona. Como ese DNI estaba denunciado incluso en países vecinos, las autoridades del Consulado en Florianópolis dieron aviso a la Justicia provincial.

Sin embargo en el Consulado la dejaron ir porque no había indicios de que estuviera en peligro o que padeciera algún diagnóstico de salud mental como aseguran sus familiares. La intención de la mujer era llegar a San Pablo. Sin embargo, tras ser hallada en situación vulnerable en Camboriú, accedió a regresar y este jueves arribó a la ciudad.

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