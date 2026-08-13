Infantino lucha por conservar el cargo en la Fifa y el fútbol árabe salió a apoyarlo

El respaldo llegó de Marruecos, Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán, luego de los cuestionamientos de la Uefa, la Concacaf, la AFC y distintas federaciones

Los dirigentes de seis federaciones árabes de fútbol manifestaron su “pleno apoyo” y “confianza” en Gianni Infantino, mientras el presidente de la Fifa lucha por conservar su cargo tras el fracaso de su plan de inversión privada para el Mundial.

El respaldo llegó de Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como de Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán. Cuatro de los firmantes son miembros del Consejo de la Fifa.

“Nosotros, los abajo firmantes líderes de nuestras respectivas asociaciones de fútbol, expresamos nuestro pleno apoyo al señor Gianni Infantino, presidente de la Fifa, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso continuo con el desarrollo del fútbol en todo el mundo”, dice el comunicado.

Y añade: “Valoramos profundamente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino por impulsar el fútbol a nivel global, ampliar las oportunidades en todas las regiones y fortalecer el papel del deporte para unir a las personas y a las comunidades”.

El comunicado indicó que estos países confían en continuar la "estrecha cooperación con él hacia un futuro más sólido y próspero para el fútbol mundial, ampliando oportunidades y reforzando aún más la contribución del fútbol árabe al deporte global”.

Paso en falso

Infantino enfrenta una rebelión tras su plan de vender participaciones del Mundial a inversores de capital privado. Retiró la propuesta de 20.000 millones de dólares después de una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluido el organismo europeo Uefa, que advirtió sobre un boicot a todos los partidos y eventos de la Fifa.

La Uefa se unió a la Concacaf —la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— y a la AFC —la confederación de Asia— y emitió una carta abierta en la que afirmó que el plan de Infantino fue una “violación fundamental de la confianza” y lo describió como “engaño”. La Asociación de Fútbol de Irlanda anunció que retiró su apoyo para que Infantino sea reelegido como presidente de la Fifa en marzo, al afirmar que “los acontecimientos recientes han suscitado preocupaciones significativas respecto a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”.

El mismo camino siguieron las federaciones de fútbol de Inglaterra y Gales, mientras que Irlanda del Norte indicó que respaldaba la postura de la Uefa.

Infantino es presidente de la Fifa desde 2016 y parecía encaminarse a una segura reelección sin oposición el próximo año en Marruecos, pero los cuestionamientos a su gestión podrían impulsar candidaturas, que tienen permitido presentarse hasta el 18 de noviembre.