Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

La cuna de la bandera ofrece variedad de planes para todas las edades. En esta nota, un itinerario sugerido para conocerla en apenas 48 horas

Al sudeste de la provincia de Santa Fe se encuentra una de las ciudades más modernas y vibrantes, con paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer. Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es un espacio de visita imperdible. Es mucho lo que se puede conocer y recorrer en apenas 48 horas.

Sin dudas, se necesita tiempo para conocer en profundidad a una ciudad con tantas facetas como Rosario. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, sus distintas caras ofrecen actividades de todo tipo. Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales , variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, Rosario atrae cientos de turistas.

Lo mejor es dedicar algunos días para recorrerla, pero quienes estén de pasada o cuenten con poco tiempo, se pueden llevar un gran pantallazo de Rosario en tan solo dos días. Con un poco de organización y energía, es posible conocer algunos de sus paisajes y edificios más emblemáticos en dos días .

Qué hacer en Rosario durante dos días

El Ente Turístico de Rosario recomienda un itinerario ideal para quienes cuenten con dos días. Incluye los lugares centrales y emblemáticos, aquellos que no pueden faltar en ningún recorrido. Además, ofrece actividades variadas contemplando todos los gustos.

Día 1 en Rosario

Mañana de circuitos

Podés comenzar el día recorriendo los circuitos autoguiados para conocer la historia de nuestros ídolos rosarinos. Si sos amante del deporte no podés dejar de conocer los circuitos de nuestros campeones mundiales: Messi y Di María. En la App de Rosario Turismo podés encontrar el Circuito Messi y el Circuito Di María.

El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra, ubicada en la intersección de Dr. Chapo y Chiola, en el corazón de barrio Saladillo, fue realizada por el muralista rosarino Javier Giménez y muestra al futbolista de niño entregándole la Copa del Mundo al jugador consagrado Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En Rosario también le rendimos homenaje a nuestros embajadores de la cultura. Podés visitar los lugares que formaron parte de la historia del destacado músico Fito Páez en su circuito, la vida del humorista Fontanarrosa, entre tantos otros talentos destacados de la ciudad.

Tarde de caminata, parques y lago

Para almorzar podés elegir algunos de los bares de la costanera que tienen múltiples opciones entre ellas el pescado de río, una especialidad local.

A la tarde podés pasear por el bulevar Oroño hasta el Parque de la Independencia. Por este emblemático bulevar se puede apreciar la arquitectura de sus clásicas residencias entre plazoletas con palmeras, antiguos bancos de plaza y faroles de época.

En la intersección de Oroño con la avenida Pellegrini se encuentra el Parque de la Independencia, un inmenso espacio verde en el corazón de Rosario. Allí podés terminar la tarde paseando en botes a pedal en el laguito o conociendo lugares como El Jardín de los Niños, el Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, el Museo Histórico y el Museo de la Ciudad.

Para la merienda, podés elegir uno de los locales del Paseo Pellegrini y disfrutar de uno de los sabores rosarinos como el carlito acompañado de un jugo o café. Y para los que son del team dulce, Rosario es la Capital del Helado Artesanal así que no podés irte sin probarlos.

Noche cultural y comida local

A la noche podés disfrutar de toda la agenda cultural que la ciudad ofrece. Podés ir al teatro tanto al circuito comercial como al independiente. También podés conocer la agenda de los centros culturales como La Casa del Tango, Galpón 11, Centro Cultural Fontanarrosa, cine El Cairo y el Centro Cultural Cine Lumière para disfrutar de música en vivo, milongas y peñas folklóricas en lugares típicos rosarinos o una función de cine.

Para cenar hay una gran variedad de opciones el Mercado Pichincha, otro de los corredores gastronómicos, con una gran variedad de locales como bares, vermuterías, locales de cerveza artesanal y tragos de autor. Además cuenta con bodegones para comer platos caseros y locales. No te pierdas de descubrir el mapeo de bares y bodegones notables ubicados en diferentes puntos turísticos de la ciudad.

>>Leer más: 24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Día 2 en Rosario

Mañana desde la peatonal hacia el Monumento

El segundo día podés aprovechar para desayunar en los cafés de especialidad que tiene Rosario donde podrás probar exquisitos sabores.

Las primeras horas de la mañana las podés disfrutar recorriendo la Peatonal Córdoba donde vas a poder admirar diferentes joyas arquitectónicas como la Bola de Nieve, la Tienda La Favorita, el Palacio Fuentes, la Bolsa de Comercio y el Palacio Minetti, entre otras tantas que invitan a un viaje en el tiempo.

En la app Rosario Turismo vas a encontrar los circuitos autoguiados de Art Nouveau y Art Decó y el Circuito de Cúpulas para descubrir edificios emblemáticos con estilos y detalles arquitectónicos únicos.

Por la Peatonal podés llegar al río caminando y así al Monumento a la Bandera, el gran ícono rosarino. No dejes de visitar su Sala de las Banderas y subir a la torre para tener una vista panorámica del río y la ciudad.

A pasos del Monumento, vas a poder sacar tu selfie con el mural de Messi “De otra galaxia y de mi ciudad” y con la gran pelota “Monumento a Mundialistas”.

Siguiendo por la ribera céntrica, hay 20 cuadras que atraviesan diferentes espacios verdes. Podés visitar el Parque Urquiza donde se encuentra el Planetario, el Parque España donde podés conocer las escalinatas y disfrutar la vista panorámica del río y el Parque de las Colectividades donde está el cartel de Rosario para sacarte una gran foto con el Paraná en el horizonte. En ese parque encontrarás el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en los antiguos silos intervenidos con un gran mural artístico.

Tarde en la costanera

A la tarde podés recorrer la costanera hacia zona norte y disfrutar un día de playa. Saliendo desde el Bv. Oroño, podés andar en bici por la ciclovía o en auto por la costanera. En ese recorrido vas a podér visitar Puerto Norte con su hermosa vista panorámica del río y sus locales para almorzar. Además podés sacar tu foto con el Barquito de Papel.

Siguiendo por ese camino hacia el norte, vas a pasar por el Gigante de Arroyito (estadio de Rosario Central), el Acuario Municipal y los espacios verdes del Parque Alem. La etapa final conduce entre clubs náuticos por el paseo ribereño. Después de una parada en los clásicos barcitos de Rambla Catalunya, la playa pública o en la arena de La Florida, un balneario con diferentes servicios para pasar una tarde espectacular tomando sol junto al río.

A pocos metros accedes al mirador de Costa Alta para disfrutar la caída del sol apreciando la arquitectura del puente Rosario-Victoria. También, si tenés ganas de pasar el día en la isla, podés cruzar en lancha o kayak, tomar clases de deportes náuticos, hacer excursiones y conectar con la naturaleza.

Noche cultural y souvenires locales

Después de disfrutar de los planes que tiene la agenda cultural de la ciudad con sus teatros, cines y centros culturales podés cenar y comprar productos de emprendedores locales en el Mercado del Patio a pasos de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.