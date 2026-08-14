Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones La Lepra tendrá un duelo clave de la zona baja en el Coloso ante el Malevo y deberá sumar de a tres. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 14 de agosto 2026 · 10:10hs

Newell's recibirá a Deportivo Riestra por la quinta fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Marcelo Bielsa por la 5ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Malevo de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Riestra El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Deportivo Riestra será este sábado 15 de agosto desde las 19 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Riestra La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Malevo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's y Deportivo Riestra fue empate 1 a 1 en el Bajo Flores. Héctor Río / La Capital >> Leer más: El defensor Lucas Carrizo llegó a Rosario y ya se sumó al plantel de Newell's

Posibles formaciones de Newell's y Riestra Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra. Deportivo Riestra: El entrenador Guillermo Duró no dio indicios del once titular del Malevo.