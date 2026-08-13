Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

“Vive para siempre como un guerrero, rebelde y un justo de la humanidad”, dijo el presidente Díaz-Canel. Hubo homenajes en Rusia, China y Brasil

Cuba conmemoró el centenario del nacimiento de Fidel Castro con un espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana, al que asistieron su hermano, el expresidente Raúl Castro, y familiares del líder de la revolución cubana.

Raúl Castro, retirado de sus cargos y actual “líder al frente de la revolución cubana” según la terminología oficial, estuvo acompañado por el presidente, Miguel Díaz-Canel, y representantes del gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC), así como familiares de ambos hermanos, entre ellos la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle.

En el acto cultural —que protagonizó la compañía infantil cubana La Colmenita— donde realizaron un recorrido en imágenes y canciones por la vida de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo, Díaz-Canel intervino para resaltar la figura de Fidel Castro.

Dijo que dedicó su vida “a luchar por todas las causas justas”, aseguró que “vive para siempre” como un “guerrero, rebelde y un justo de la humanidad” y sostuvo que Cuba cuenta con su legado de “la independencia, la revolución, los valores y conquistas que el socialismo representa”.

“Emprendemos un proceso de transformaciones económicas y sociales”, dijo en referencia al paquete de 176 reformas aprobadas este junio que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla sumida en una profunda crisis desde hace más de seis años.

Díaz-Canel criticó nuevamente al gobierno de Estados Unidos al que acusó de “régimen fascista” que "arrecia" contra la nación caribeña, con un “brutal e inmoral cerco imperial que busca el exterminio de nuestro pueblo”.

El espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana constituyó también el cierre del Primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” que se desarrolló desde el pasado 10 de agosto en el Palacio de Convenciones de la ciudad capital y al cual asistieron más de mil delegados nacionales y extranjeros.

Homenaje ruso

El centenario de Fidel también se celebró en Rusia. Este jueves, cientos de personas se reunieron frente a la estatua del líder de la revolución cubana en Moscú. El líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Yevgueni Ziugánov, señaló que “Fidel Castro es un modelo y un ejemplo a seguir en estos tiempos difíciles, para lograr la victoria sobre las fuerzas más malvadas de la historia".

El presidente ruso, Vladímir Putin, había enviado a inicios de semana cartas dirigidas a Raúl Castro y a Díaz-Canel, en las cuales calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Por su parte, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, resaltó el papel de Fidel "en la cimentación e impulso" de las relaciones del país caribeño con la nación asiática, las que dijo, “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció "el estímulo" que dio Fidel Castro a su trayectoria política y se pronunció porque "la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad" para el pueblo de Cuba, mediante un mensaje enviado a La Habana con el intelectual y teólogo Frei Betto.