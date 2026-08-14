Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Tiene 18 años y lo atraparon cuando ingresaba anoche al partido ante Corinthians. Además, otro simpatizante no pudo entrar por figurar como deudor alimentario

El dinero que llevaba el hincha de Central que tenía pedido de captura por homicidio

El hincha de Central que figuraba con pedido de captura fue aprehendido anoche cuando ingresaba al Gigante de Arroyito

Un hincha de Rosario Central de 18 años quedó fue detenido anoche cuando ingresaba al Gigante de Arroyito, porque presentaba un pedido de captura en una causa judicial por homicidio agravado. Además, en el marco del programa Tribuna Segura , a un hombre de 60 años se le impidió el ingreso al figurar como deudor alimentario.

La aprehensión del joven vinculado a un crimen se dio en el marco del operativo de seguridad diagramado por la Dirección de Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe para el partido entre Rosario Central y Corinthians de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Dentro de las instalaciones del estadio de Rosario Central, personal policial de la División Judicial de la Unidad Regional II intervino en la aprehensión de Nadir Isaías T. de 18 años, sobre quien recaía un pedido de captura y detención por causa de homicidio agravado.

El joven fue trasladado a sede de la Comisaría 10ª. Asimismo se le secuestró documentación, efectos personales y la suma de 421.800 pesos en efectivo.

El dinero que llevaba el hincha de Central que tenía pedido de captura por homicidio

Cuándo sucedió el homicidio y quién fue la víctima

El asesinato por el cual se lo buscaba a Nadir Isaías T. sucedió el 27 de junio pasado, alrededor de las 19.40, en pasaje Gandhi al 6100. La víctima fue Darío Fabián Ledesma, de 33 años. Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ledesma recibió un balazo en el rostro, fue trasladado por un vecino en un auto particular al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez y unas horas después falleció.

Las tareas investigativas iniciales y los testimonios recabados daban cuenta en ese momento de la probable participación de un menor, sindicado como autor material.

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Ante eso, la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 2 Rosario indicó tareas investigativas a personal policial en relación a la identificación del posible autor, motivación y mecánica del hecho.

Hincha canalla, deudor alimentario

En otro de los controles por Tribuna Segura realizados durante el operativo de seguridad del partido entre Central y Corinthians, a un hombre de 60 años se le prohibió el ingreso al estadio por presentar derecho de admisión desde el 13 de mayo de este año por una deuda alimentaria.

Personal policial identificó al llamado Sergio Daniel A. y se lo notificó de la restricción.