Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte" para ganar elecciones

Ignacio Torres analizó las negociaciones entre el partido amarillo, al que pertenece, y La Libertad Avanza. Pidió alianzas para 2027 que tengan anclaje en el desarrollo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , aludió este jueves a las negociaciones entre su partido, el PRO, y La Libertad Avanza (LLA) y pidió alianzas para 2027 que tengan anclaje en el desarrollo porque, según advirtió, “el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección” .

En el marco del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el chubutense sentó su posición y, sobre la discusión de un nuevo entendimiento con los libertarios, aseguró: “Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección” .

En ese sentido, el gobernador señaló: "Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años" .

Torres puso de ejemplo la situación de su provincia. "Hay un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo ", expuso.

También puso sus condiciones frente a la posibilidad de hacer alianzas electorales en el acuerdo que intentan el PRO y La Libertad Avanza.

Al respecto dijo: "Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo".

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Luego agregó que hay una discusión, a la que denominó "pre-ideológica", en torno a la cual parte del sistema político ya cuenta con coincidencias.

Al respecto, Torres mencionó que una es el equilibrio fiscal. Sobre ello, se preguntó: “¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo les agregamos valor? ¿Cómo generamos trabajo?".

"Si no nos ponemos de acuerdo para tener una agenda parlamentaria seria que apunte a la Argentina del futuro, y no volvemos a discutir las cuestiones básicas cada cuatro años, no tiene ningún tipo de sentido un acuerdo coyuntural", concluyó.