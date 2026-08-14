Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

La nueva ruta conectará Rosario con Brasil durante el verano, con vuelos semanales y paquetes turísticos de siete noches. Todo lo que hay que saber

Vuelos directos desde Rosario. Pipa es uno de los destinos más conocidos de la región

Rosario sumará una nueva conexión aérea internacional durante el próximo verano. Se trata de un vuelo directo semanal a Natal, Brasil , que permitirá conectar al Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” con uno de los principales destinos turísticos del estado de Rio Grande do Norte.

La nueva ruta, operada por Latam , comenzará el 3 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero , con aeronaves Airbus 320. La conexión fue presentada este viernes en el hall central del aeropuerto rosarino, en un acto del que participaron autoridades provinciales, aeroportuarias y representantes del sector turístico.

La propuesta apunta a facilitar el acceso desde Rosario a Natal y otros destinos de Rio Grande do Norte , entre ellos Pipa y São Miguel do Gostoso, conocidos como parte de la oferta turística del nordeste brasileño.

Los vuelos se comercializarán bajo la modalidad de paquetes turísticos de siete noches , que incluirán los pasajes aéreos, alojamiento, traslados y asistencia médica.

La comercialización estará a cargo de Ola Mayorista de Turismo, con distribución a través de agencias de viajes de toda la provincia de Santa Fe.

Una nueva alternativa para viajar desde Rosario

La incorporación de esta ruta amplía la oferta de vuelos internacionales disponibles desde Rosario y apunta especialmente al movimiento turístico durante los meses de verano.

Para los pasajeros santafesinos, la principal ventaja será contar con una alternativa directa hacia el nordeste brasileño, sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires u otros aeropuertos para iniciar el viaje.

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El destino elegido también permite acceder desde Natal a otros puntos turísticos de Rio Grande do Norte. Pipa, por ejemplo, es uno de los destinos más conocidos de la región, mientras que Gostoso se caracteriza por sus playas y propuestas vinculadas con el turismo de naturaleza y deportes acuáticos.

La nueva conexión se suma a las gestiones destinadas a ampliar la conectividad del aeropuerto rosarino y fortalecer su oferta de vuelos hacia destinos nacionales e internacionales.

El objetivo de ampliar la conectividad

Durante la presentación estuvieron presentes el presidente del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta, y representantes de Ola Mayorista de Turismo.

Desde el gobierno provincial señalaron que la nueva ruta forma parte de las políticas de conectividad aérea impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El objetivo oficial es avanzar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria y ampliar la cantidad de conexiones para fortalecer el movimiento turístico y productivo de la provincia.

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En ese marco, Rosario y Sauce Viejo son considerados por la provincia como nodos estratégicos para mejorar la conectividad aérea de Santa Fe y ampliar las posibilidades de llegada y salida hacia distintos destinos.

La ruta a Natal tendrá, en principio, una duración limitada a la temporada de verano, entre el 3 de enero y el 28 de febrero. Su incorporación permitirá sumar una nueva opción de conexión directa con Brasil en un período de alta demanda turística.