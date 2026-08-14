El día que San Martin se encontró con Sarmiento Un corto de veinte minutos recrea la jornada histórica compartida por ambas figuras de la historia argentina. Una producción de Infobae realizada con IA 14 de agosto 2026 · 12:13hs

“El Libertador”, un cortometraje de 20 minutos que recrea el encuentro entre Sarmiento y San Martín.

Domingo Faustino Sarmiento y José de San Martín cruzaron sus caminos el 24 de mayo de 1846. El maestro de América llegó a Grand Bourg, una localidad cercana a París, para conocer al hombre que había liberado a medio continente. El primero tenía apenas 35 años y estaba exiliado. El segundo tenía 68 años y vivía retirado con su hija Mercedes. Conversaron todo el día. “He pasado con él momentos sublimes”, escribió después el sanjuanino, que contó aquella jornada en una carta y en un discurso ante el Instituto Histórico de Francia. Esos textos son la base de “El Libertador”, un cortometraje de 20 minutos de reciente estreno.

Esta docuficción toma de excusa esa conversación para recorrer los grandes hitos de la gesta sanmartiniana: la formación del Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera, Chacabuco, la independencia de Chile y Perú, el enigma de Guayaquil y el deseo final del prócer, que su corazón descansara en Buenos Aires, cumplido recién en 1880, cuando sus restos volvieron al país.

Si bien el encuentro existió, los diálogos del corto fueron recreados a partir de crónicas y documentos de la época, con un propósito educativo. Las imágenes fueron creadas íntegramente con inteligencia artificial por un equipo de más de 15 personas de Infobae. A cargo de las voces, reconocidos actores: Arturo Puig le pone la voz a San Martín y Juan Leyrado a Sarmiento, un rol que interpreta en teatro.

La idea y la dirección general son de Opy Morales, director de Inteligencia Artificial de Infobae, que lidera el equipo Visuales IA que el medio creó hace dos años para explorar estas nuevas formas de narrar. El guion es de Marcelo Camaño, reconocido autor de cine y televisión, y el asesoramiento histórico estuvo a cargo del periodista Adrián Pignatelli, especializado en historia argentina.

“El Libertador” es una producción de Infobae, presentada por Banco Macro con el acompañamiento de LIFE Seguros.