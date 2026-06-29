Detuvieron a dos personas por el ataque al policía en un partido fútbol en Carcarañá

Dos hombres de 35 años fueron detenidos en la región. Investigan la participación de más personas. El oficial está internado con muerte cerebral en el Heca

El policía fue salvajamente agredido al finalizar el partido entre Sportivo Las Parejas y Cremería en Carcarañá

Dos personas fueron detenidas en el marco de la causa que investiga el brutal ataque al policía Damián López , quien resultó gravemente herido durante los incidentes ocurridos tras un partido de fútbol disputado en Carcarañá , incluso diagnosticado con muerte cerebral.

Las personas detenidas tienen 35 años. Fueron detenidas este lunes al mediodía en la región, uno en la localidad de Correa y otro en Carcarañá. No se descarta, incluso, la participación de más personas.

Las acciones fueron ordenadas por el fiscal Juan Pablo Baños y llevadas adelante por la Policía de Investigaciones del departamento Iriondo. En el marco de la causa, se están realizando además otras diligencias, como el análisis de cámaras de seguridad.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, el efectivo, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

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Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

El traslado al Heca

Debido a la gravedad del cuadro, el policía fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario.

El ingreso al centro de salud se realizó con custodia y acompañamiento de móviles de la Unidad Regional XVII para agilizar el traslado.

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Al llegar al Heca, el paciente fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado empeoró y finalmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral, un cuadro considerado irreversible.

Quién es Damián López

Damián López presta servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y el domingo había finalizado su jornada habitual de trabajo cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el encuentro deportivo. Tiene 35 años y es padre de dos hijos.

"Hoy nuestro compañero salió de su casa para trabajar, para ganarse el pan, para ganar un mango más. Pero fue víctima de la violencia que se vive en la sociedad, hoy por el resultado de un partido de fútbol. Nada justifica una vida, ninguna camiseta, ningún fanatismo", publicó la cuenta de Jesi Traverso en redes sociales.

Mientras tanto, sus familiares y amigos compartieron fotos de Damián, recordándolo con una sonrisa y junto a sus seres queridos.