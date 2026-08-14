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Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante

Minutos antes de que se juegue el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores se vivió un momento viral con una mujer llevando adelante el ritual para la buena suerte

14 de agosto 2026 · 10:12hs
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En la previa al cruce Central-Corinthians

En la previa al cruce Central-Corinthians, una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante.

La tensión que se genera en la previa de los partidos de la Copa Libertadores suele despertar todo tipo de cábalas, pero lo ocurrido horas antes del partido en el estadio Gigante de Arroyito entre Central y Corinthians, en la ida por los octavos de final, llamó la atención: se vio a una mujer tirando agua bendita en la cancha.

A pocas horas del trascendental encuentro de ida, que terminó en empate, las cámaras de televisión registraron una secuencia tan insólita como mística: una mujer ingresó al campo de juego y roció con agua bendita ambos arcos, algo que llamó la atención de los presentes aunque no es algo raro que suceda en el ámbito del fútbol.

Un hecho viral

El episodio no tardó en viralizarse en las redes sociales convirtiéndose rápidamente en el comentario obligado de los simpatizantes de cara al choque que se jugó este jueves por la noche y que concluyó igualado en cero. ¿Qué significa este acto? Es uno de fe y cábala para atraer la buena fortuna, proteger a los deportistas y "destrabar" el arco. Este jueves por la noche no se logró, aunque sí que el de Central permaneciera en cero.

>>Leer más: Las mejores imágenes de Central-Corinthians en el Gigante en la lente de La Capital

La devoción popular busca así blindar el arco propio frente a un rival de jerarquía internacional como el Timao, en una serie que reedita aquel recordado cruce de la edición 2000, donde los brasileños eliminaron al Canalla por penales tras un vibrante empate global.

Central no logró sacar ventaja como local en un Gigante de Arroyito colmado y ahora se presentará el próximo jueves, en Brasil, buscando quedarse con el pase a cuartos de final.

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