Comienzan a repavimentar la ruta nacional 11 en Timbúes

La reparación de la ruta nacional 11 en Timbúes comenzó este lunes, según informaron la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 7 y la comuna de esa localidad del departamento San Lorenzo

Ruta nacional 11. Los trabajos de repavimentación se extienden desde el puente del río Coronda hasta la calle Mangoré

La reparación de la ruta nacional 11 en Timbúes comenzó este lunes, según informaron la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 7 y la comuna de esa localidad del departamento San Lorenzo.

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Carcarañá y el acceso a calle Mangoré, una intervención estratégica para la seguridad vial, la conectividad regional, el desarrollo productivo del corredor norte del Gran Rosario, y los vecinos de Timbúes que usan diariamente la misma para acceder a sus trabajos y escuela.

La obra, que se iniciará este lunes 12 de enero, se concreta en el marco de un acuerdo de articulación institucional entre la Comuna de Timbúes y la Dirección Nacional de Vialidad, que otorgó la factibilidad técnica correspondiente y acompañó el proceso administrativo y técnico que permitió avanzar con esta intervención largamente esperada por la comunidad.

Del procedimiento licitatorio participaron las empresas Cervial S.R.L. y Obring S.A., y la obra fue adjudicada a esta última, Obring S.A., por presentar la oferta más conveniente desde los puntos de vista económico, técnico y de antecedentes en obras viales de gran envergadura.

Los trabajos a ejecutar comprenden tareas de mantenimiento integral de la calzada, estabilización de banquinas, bacheo, carpeta asfáltica y señalización horizontal y vertical, conforme a las especificaciones técnicas establecidas y a los lineamientos diseñados por la Dirección Nacional de Vialidad.

El plazo de ejecución de la obra será de cuarenta y cinco (45) días, período durante el cual se solicita a vecinos, vecinas y transportistas circular con precaución y respetar las medidas dispuestas por las autoridades, dado que se trata de una obra fundamental para mejorar la transitabilidad y reducir riesgos en una vía de alto tránsito urbano, productivo y portuario.

Desde el gobierno comunal de Timbúes se destacó la importancia de este trabajo conjunto con el Estado nacional, que reafirma el compromiso de gestionar soluciones concretas para la infraestructura vial, clave para el crecimiento de Timbúes, el funcionamiento del sistema portuario y la calidad de vida de quienes transitan diariamente por la ruta nacional 11.