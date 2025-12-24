La Capital | La Región | estudiantes

Estudiantes de Timbúes aprobaron examen internacional de inglés

Los 17 jóvenes obtuvieron calificaciones destacadas y aprobaron la instancia evaluativa, luego de la preparación recibida con acompañamiento comunal

24 de diciembre 2025 · 08:00hs
Los chicos rindieron los exámenes internacionales de Trinity College London en el Instituto Hastings de San Lorenzo.

Diecisiete alumnos del Centro Cultural Comunal de Timbúes, bajo la preparación de la profesora Mabel Beltrani, rindieron los exámenes internacionales de Trinity College London en el Instituto Hastings de San Lorenzo. Todos obtuvieron calificaciones destacadas y aprobaron la instancia. La docente celebró el resultado y alentó a que más jóvenes se sumen a la propuesta: “Cerramos un año con mucha felicidad y esperamos que el próximo se incorporen muchos más. Todo se puede lograr y avanzaremos en este camino”, señaló.

Apoyo a los estudiantes

El secretario de Cultura, Educación y Juventud, Rodrigo Podio, destacó la decisión política de la gestión encabezada por Antonio Fiorenza: “Hoy somos testigos de un hito en la historia del pueblo. Estamos felices y emocionados por eso”. También participó del encuentro la asesora de la Secretaría de Educación y Cultura, Marta Pereyra.

