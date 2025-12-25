La Capital | La Región | Ciro Seisas

Ciro Seisas: "El paso de comuna a ciudad permite dar previsibilidad al crecimiento"

El senador provincial analizó el impacto del cambio institucional de Alvear y abrió el debate sobre la representación de Rosario

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

25 de diciembre 2025 · 09:05hs
“Es momento de revisar los mecanismos de representación

“Es momento de revisar los mecanismos de representación, con el objetivo de construir un sistema más equilibrado y justo”, expresó el senador.

La reciente designación de Alvear como ciudad y la asunción de Carlos Pighín como su primer intendente marcaron un hecho histórico para la localidad y para el sur del área metropolitana de Rosario. El acto se realizó en Alvear, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y regionales, y funcionó como marco para una reflexión más amplia sobre los procesos de transformación institucional que atraviesan varias localidades santafesinas.

En diálogo con La Capital, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, explicó que el paso de comuna a municipio no es solo una modificación administrativa, sino una decisión política que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, en la forma de gestionar el Estado local y en la posibilidad de planificar el crecimiento con reglas claras y previsibles.

Seisas remarcó que uno de los principales beneficios del nuevo estatus municipal es la extensión de los períodos de gobierno a cuatro años. Según sostuvo, esto permite dejar atrás la lógica de campañas permanentes y concentrarse en la gestión. “Cuando una localidad se convierte en ciudad, el intendente deja de rendir examen cada dos años y puede enfocarse en administrar, planificar y ejecutar políticas públicas de mediano plazo”, señaló.

Ciudad y crecimiento sostenido

El senador explicó que este cambio resulta especialmente importante para localidades como Alvear, que vienen creciendo de manera sostenida. Indicó que “la estructura comunal muchas veces queda chica frente a las nuevas demandas” y que el salto institucional obliga a repensar la organización del Estado local, incorporando recursos, maquinaria, personal y planificación estratégica.

El legislador también se refirió a las dificultades que enfrentan los municipios de menor escala en un contexto económico complejo. Reconoció que administrar ciudades chicas exige prolijidad, cercanía con el vecino y una gestión eficiente de los recursos. En ese sentido, destacó que “el nuevo esquema institucional brinda mayor previsibilidad, especialmente en materia de obra pública y financiamiento”.

Según explicó, “el desafío pasa por lograr un equilibrio entre la cercanía cotidiana con los vecinos y la capacidad técnica para gestionar más recursos, brindar más servicios y acompañar el crecimiento urbano y productivo”.

El corredor de la ruta 21

Al analizar el desarrollo regional, Seisas puso el foco en la expansión del área metropolitana de Rosario. Señaló que la provincia creció con fuerza hacia el oeste, con localidades como Funes y Roldán, y que el cordón industrial sobre la ruta 11 se consolidó en los últimos años. En ese escenario, destacó el potencial del corredor de la ruta 21, que comienza a posicionarse como un eje estratégico para el desarrollo productivo.

Dentro de ese corredor, Alvear ocupa un lugar central. El senador resaltó su perfil industrial y sostuvo que “el crecimiento debe estar acompañado por infraestructura adecuada para sostener la actividad económica y la generación de empleo”.

En ese marco, Seisas mencionó “la inversión en energía eléctrica como uno de los factores determinantes para el desarrollo regional”. Explicó que la provincia avanza con un plan para mejorar el sistema de distribución, a través de la Empresa Provincial de la Energía, y para extender el servicio a zonas donde históricamente no había llegado.

Recordó que “durante décadas muchos sectores esperaron sin respuestas y que hoy la disponibilidad energética se vuelve clave para atraer inversiones. A esto se suma la mejora de la infraestructura vial, con rutas provinciales que están siendo reconstruidas para acompañar el crecimiento productivo del sur santafesino”.

Una nueva ley de municipios

Seisas también se refirió al marco normativo que acompañará estos procesos de transformación. Adelantó que “la nueva ley de municipios se encuentra en una etapa avanzada de discusión y que permitirá ordenar el funcionamiento de las ciudades santafesinas”.

Explicó que “la norma establecerá distintas categorías de municipios según su cantidad de habitantes: menos de 3.000, de 3.000 a 10.000, de 10.000 a 30.000 y una categoría superior para ciudades de más de 200.000 habitantes”.

Según detalló, “este esquema habilita formas de gobierno acordes a cada realidad local y mayores niveles de autonomía, en línea con la nueva Constitución provincial, además de una futura ley de coparticipación”.

Un debate pendiente

Sobre el final de la entrevista, Seisas valoró especialmente que el diálogo avanzara sobre un tema estructural que, según reconoció, “no siempre ocupa un lugar central en la agenda pública”. Agradeció que se planteara la discusión sobre la representación política del departamento Rosario y consideró que se trata de un debate necesario.

Recordó que “el departamento Rosario es, por lejos, el más poblado de la provincia de Santa Fe, con más de 1.340.000 habitantes distribuidos en 30 distritos, y con una enorme concentración de unidades productivas que incluyen grandes industrias, Pymes y empresas familiares”.

Explicó que “el Senado provincial funciona con un criterio territorial, con un senador por departamento, independientemente de la cantidad de habitantes, lo que lo convierte en la cámara más federal del sistema institucional santafesino”. Sin embargo, admitió que “esa lógica comienza a tensionarse frente a la complejidad y densidad poblacional del departamento Rosario”.

Finalmente, sostuvo que “es razonable abrir una discusión de fondo sobre cómo se representan los territorios más poblados y dinámicos de la provincia”. Señaló que “así como se debate una nueva Constitución, una nueva ley de municipios y mayores niveles de autonomía local, “es momento de revisar los mecanismos de representación, con el objetivo de construir un sistema más equilibrado y justo”.

>>Leer más: Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Noticias relacionadas
Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

El intendente Adrián Maglia junto a autoridades escolares durante la entrega de fondos del FAE, en el marco del trabajo conjunto entre municipio y educación pública.

El Ejecutivo de Granadero Baigorria entregó fondos a las escuelas de la ciudad

Los chicos rindieron los exámenes internacionales de Trinity College London en el Instituto Hastings de San Lorenzo.

Estudiantes de Timbúes aprobaron examen internacional de inglés

 El proyecto continúa en desarrollo y está previsto que durante el próximo año se sigan realizando funciones y presentaciones en distintas escuelas.

El elenco Kunta Pebracho brilló con "Esperando la carroza" en el Teatro Municipal de Puerto San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Hizo goles importantes en Newells y quiere seguir en el club, pero está con un pie afuera

Hizo goles importantes en Newell's y quiere seguir en el club, pero está con un pie afuera

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Lo último

Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió graves lesiones: está en terapia intensiva

Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió graves lesiones: está en terapia intensiva

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: "Balance muy positivo"

Rosario tuvo cuatro eventos masivos en una noche y sólo se registraron cinco test de alcoholemia positivos

Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: Balance muy positivo
Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada
POLICIALES

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central
Ovación

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Hizo goles importantes en Newells y quiere seguir en el club, pero está con un pie afuera

Hizo goles importantes en Newell's y quiere seguir en el club, pero está con un pie afuera

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Ovación
Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central
Ovación

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Ángel Di María celebró su primera Navidad en Funes tras el regreso a Central

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Newells usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Newell's usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Policiales
Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Asesinato en Navidad: un joven de 25 años fue baleado en la zona noroeste esta madrugada

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

La Ciudad
Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: Balance muy positivo
La Ciudad

Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: "Balance muy positivo"

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden a los rosarinos no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Piden a los rosarinos no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año
Economía

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

El mensaje de Milei para las fiestas: Abróchense los cinturones
Politica

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
Policiales

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro
Economía

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada
Información General

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada