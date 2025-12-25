Ciro Seisas: "El paso de comuna a ciudad permite dar previsibilidad al crecimiento"

El senador provincial analizó el impacto del cambio institucional de Alvear y abrió el debate sobre la representación de Rosario

“Es momento de revisar los mecanismos de representación, con el objetivo de construir un sistema más equilibrado y justo”, expresó el senador.

La reciente designación de Alvear como ciudad y la asunción de Carlos Pighín como su primer intendente marcaron un hecho histórico para la localidad y para el sur del área metropolitana de Rosario. El acto se realizó en Alvear, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y regionales, y funcionó como marco para una reflexión más amplia sobre los procesos de transformación institucional que atraviesan varias localidades santafesinas.

En diálogo con La Capital, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, explicó que el paso de comuna a municipio no es solo una modificación administrativa , sino una decisión política que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, en la forma de gestionar el Estado local y en la posibilidad de planificar el crecimiento con reglas claras y previsibles.

Seisas remarcó que uno de los principales beneficios del nuevo estatus municipal es la extensión de los períodos de gobierno a cuatro años . Según sostuvo, esto permite dejar atrás la lógica de campañas permanentes y concentrarse en la gestión. “Cuando una localidad se convierte en ciudad, el intendente deja de rendir examen cada dos años y puede enfocarse en administrar, planificar y ejecutar políticas públicas de mediano plazo”, señaló.

El senador explicó que este cambio resulta especialmente importante para localidades como Alvear, que vienen creciendo de manera sostenida . Indicó que “la estructura comunal muchas veces queda chica frente a las nuevas demandas” y que el salto institucional obliga a repensar la organización del Estado local, incorporando recursos, maquinaria, personal y planificación estratégica.

El legislador también se refirió a las dificultades que enfrentan los municipios de menor escala en un contexto económico complejo. Reconoció que administrar ciudades chicas exige prolijidad, cercanía con el vecino y una gestión eficiente de los recursos. En ese sentido, destacó que “el nuevo esquema institucional brinda mayor previsibilidad, especialmente en materia de obra pública y financiamiento”.

Según explicó, “el desafío pasa por lograr un equilibrio entre la cercanía cotidiana con los vecinos y la capacidad técnica para gestionar más recursos, brindar más servicios y acompañar el crecimiento urbano y productivo”.

El corredor de la ruta 21

Al analizar el desarrollo regional, Seisas puso el foco en la expansión del área metropolitana de Rosario. Señaló que la provincia creció con fuerza hacia el oeste, con localidades como Funes y Roldán, y que el cordón industrial sobre la ruta 11 se consolidó en los últimos años. En ese escenario, destacó el potencial del corredor de la ruta 21, que comienza a posicionarse como un eje estratégico para el desarrollo productivo.

Dentro de ese corredor, Alvear ocupa un lugar central. El senador resaltó su perfil industrial y sostuvo que “el crecimiento debe estar acompañado por infraestructura adecuada para sostener la actividad económica y la generación de empleo”.

En ese marco, Seisas mencionó “la inversión en energía eléctrica como uno de los factores determinantes para el desarrollo regional”. Explicó que la provincia avanza con un plan para mejorar el sistema de distribución, a través de la Empresa Provincial de la Energía, y para extender el servicio a zonas donde históricamente no había llegado.

Recordó que “durante décadas muchos sectores esperaron sin respuestas y que hoy la disponibilidad energética se vuelve clave para atraer inversiones. A esto se suma la mejora de la infraestructura vial, con rutas provinciales que están siendo reconstruidas para acompañar el crecimiento productivo del sur santafesino”.

Una nueva ley de municipios

Seisas también se refirió al marco normativo que acompañará estos procesos de transformación. Adelantó que “la nueva ley de municipios se encuentra en una etapa avanzada de discusión y que permitirá ordenar el funcionamiento de las ciudades santafesinas”.

Explicó que “la norma establecerá distintas categorías de municipios según su cantidad de habitantes: menos de 3.000, de 3.000 a 10.000, de 10.000 a 30.000 y una categoría superior para ciudades de más de 200.000 habitantes”.

Según detalló, “este esquema habilita formas de gobierno acordes a cada realidad local y mayores niveles de autonomía, en línea con la nueva Constitución provincial, además de una futura ley de coparticipación”.

Un debate pendiente

Sobre el final de la entrevista, Seisas valoró especialmente que el diálogo avanzara sobre un tema estructural que, según reconoció, “no siempre ocupa un lugar central en la agenda pública”. Agradeció que se planteara la discusión sobre la representación política del departamento Rosario y consideró que se trata de un debate necesario.

Recordó que “el departamento Rosario es, por lejos, el más poblado de la provincia de Santa Fe, con más de 1.340.000 habitantes distribuidos en 30 distritos, y con una enorme concentración de unidades productivas que incluyen grandes industrias, Pymes y empresas familiares”.

Explicó que “el Senado provincial funciona con un criterio territorial, con un senador por departamento, independientemente de la cantidad de habitantes, lo que lo convierte en la cámara más federal del sistema institucional santafesino”. Sin embargo, admitió que “esa lógica comienza a tensionarse frente a la complejidad y densidad poblacional del departamento Rosario”.

Finalmente, sostuvo que “es razonable abrir una discusión de fondo sobre cómo se representan los territorios más poblados y dinámicos de la provincia”. Señaló que “así como se debate una nueva Constitución, una nueva ley de municipios y mayores niveles de autonomía local, “es momento de revisar los mecanismos de representación, con el objetivo de construir un sistema más equilibrado y justo”.

