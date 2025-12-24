El Ejecutivo de Granadero Baigorria entregó fondos a las escuelas de la ciudad Fondos, infraestructura y programas ambientales marcaron el cierre de un año de cooperación entre municipio y escuelas 24 de diciembre 2025 · 09:05hs

El intendente Adrián Maglia junto a autoridades escolares durante la entrega de fondos del FAE, en el marco del trabajo conjunto entre municipio y educación pública.

En el marco de la última reunión anual del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) de Granadero Baigorria, el intendente, Adrián Maglia entregó fondos destinados a las escuelas de la ciudad. En su mensaje, destacó “la función esencial que cumplen las instituciones y sus docentes en la comunidad, contribuyendo día a día en la formación y desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos”, reafirmando “el compromiso con una educación pública fuerte y acompañada”.

El coordinador de Educación, Daniel Couselo, presentó un informe detallado sobre lo actuado desde el área, con especial énfasis en la implementación del Nuevo Procedimiento de Solicitud de Escuelas, “un sistema que facilitó el trabajo de las directoras y ordenó administrativamente la articulación entre las distintas áreas municipales”.

Baigorria - fae 2 Infraestructura en las escuelas Las solicitudes al FAE incluyeron trabajos de infraestructura, pintura y herrería, limpieza de techos y tanques de agua, corte de pastos y poda, inspección vehicular de colectivos, iluminación y sonido para actos escolares y control de vectores, entre otros. El balance realizado por las directoras fue altamente positivo, destacando la “agilidad y transparencia de este nuevo sistema”.

La reunión también permitió repasar las actividades impulsadas desde la Coordinación de Educación: los paseos Conociendo mi ciudad para terceros grados; charlas de educación ambiental en la Reserva Natural Municipal para séptimos grados; construcción de jardines de mariposas en jardines de infantes y primeros grados; cursos de educación ambiental para docentes; charlas sobre derechos digitales junto a la Defensoría del Pueblo; y jornadas de reanimación cardiopulmonar junto a Defensa Civil para estudiantes de escuelas secundarias, entre otras.

De esta manera, se cerró un año de intenso intercambio institucional entre las escuelas públicas de la ciudad y el municipio de Granadero Baigorria, renovando el compromiso de seguir trabajando conjuntamente por una educación de calidad para todos los baigorrienses.