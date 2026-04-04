Timbúes también se sumó al homenaje en el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas

Este jueves la localidad conmemoró el 44° aniversario del conflicto bélico del Atlántico Sur junto a excombatientes

El acto oficial también contó con la participación especial del Taller Comunal de Lengua de Señas estuvo a cargo de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a las Malvinas.

Tal como ocurrió a lo largo y ancho del país, en la mañana del 2 de abril Timbúes conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años del inicio del conflicto bélico por la recuperación de las islas.

El acto oficial fue encabezado por el presidente comunal, Antonio Fiorenza, junto a autoridades locales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y la presencia especial de excombatientes de guerra , familiares de veteranos y vecinos .

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los excombatientes, especialmente al veterano timbuense, Jorge Abel González y a integrantes de centros de veteranos de San Lorenzo y Rosario: José Solis, Ramón Almua, Gustavo Nadal, Eduardo Rubiolo y Carlos Maillard.

Además, del acto también participaron familiares del héroe de guerra, Miguel Mariano Bustos e integrantes de la Generación Malvinas.

Himno y ofrenda

El acto oficial también contó con la participación especial del Taller Comunal de Lengua de Señas estuvo a cargo de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a las Malvinas.

Durante la conmemoración se realizó un minuto de silencio por los 649 soldados caídos. Además, se colocó una ofrenda floral y una placa en conmemorativa en el Monumento al Soldado de Malvinas.

En su mensaje, el presidente comunal Fiorenza destacó la importancia de mantener viva la memoria y reafirmar el reclamo de soberanía que a más de cuatro décadas todavía sigue siendo parte de la política exterior argentina.

Malvinas y un mensaje a los jóvenes

Fiorenza también dedicó una palabras para las nuevas generaciones y compartió un mensaje especial para los jóvenes de la localidad: “La soberanía no se hereda, se construye. Y empieza por lo más cercano. Por tu casa, tu cuadra, tu escuela, tu pueblo. Ahí está la patria chica. Y en cómo la cuidamos, se reflejará la grandeza de la Argentina que queremos”.

Durante el acto, los estudiantes de la Escuela Nº 374 y de la Escuela Técnica Nº 712 leyeron poesías y reflexiones dedicadas a los héroes de Malvinas.

Arte por la memoria

El acto incluyó también presentaciones artísticas de diversas actividades que se desarrollan en el entorno comunal. Por un lado actuaron la orquesta comunal infanto-juvenil y la orquesta de la Escuela Campo Mateo.

También participó con un espectáculo el ballet comunal Esperanza Nativa, cerrando la jornada con un mensaje de unidad, memoria y compromiso colectivo, reafirmando que las Malvinas son argentinas y que el recuerdo de los héroes debe ser inspiración para las nuevas generaciones.

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