La Capital | La Región | seguridad

Inauguraron un puesto de seguridad y sede operativa de Los Pumas en Timbúes

Está ubicado en la intersección de calles Mangoré y Darwin y constituye un pilar más en la política de seguridad local impulsada por la gestión comunal

3 de abril 2026 · 16:41hs
La sede se encuentra ubicada en un punto estratégico del distrito: a metros del nuevo acceso a los puertos por calle Ciripo Rey

La sede se encuentra ubicada en un punto estratégico del distrito: a metros del nuevo acceso a los puertos por calle Ciripo Rey, con conexión directa a la ruta provincial N° 91 y próxima al río Paraná a través de la Bajada de los Rieles.
Inauguraron un puesto de seguridad y sede operativa de Los Pumas en Timbúes

Inauguraron un puesto de seguridad y sede operativa de Los Pumas en Timbúes

Inauguraron un puesto de seguridad y sede operativa de Los Pumas en Timbúes

El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, junto a miembros de la comisión comunal, encabezó recientemente la inauguración del Puesto de Seguridad y Sede Operativa de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas de la policía de la provincia de Santa Fe. El destacamento está ubicado en la intersección de calles Mangoré y Darwin de la localidad. Se trata de un nuevo hito en la política de seguridad comunal; el cuarto dispositivo implementado en dos años de gestión.

Del acto participaron el secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, comandante Omar Pereyra; el comisario supervisor Luciano Abat, de la dirección general de Seguridad Rural Los Pumas; la diputada provincial Silvana Di Stefano; la vicepresidenta comunal Fany Lis Wohlk, la tesorera comunal Maira González y el vocal comunal Sebastián Sánchez. Además, estuvieron presentes autoridades regionales, personal policial e instituciones de la comunidad.

Timbúes - Los Pumas 1

Compromiso de largo plazo

La Comuna de Timbúes cedió el inmueble mediante un convenio de comodato a título gratuito por el plazo de diez años, suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. El puesto fue entregado totalmente equipado y en condiciones de inmediata operatividad, con energía eléctrica, agua, tres ambientes cerrados destinados a oficina, cocina-comedor y baño, y una cochera techada.

En el acceso a los puertos

La sede se encuentra ubicada en un punto estratégico del distrito: a metros del nuevo acceso a los puertos por calle Ciripo Rey, con conexión directa a la ruta provincial N° 91 y próxima al río Paraná a través de la Bajada de los Rieles, lo que permite la intervención rápida tanto terrestre como acuática en uno de los corredores logísticos fluviales más dinámicos de la provincia.

Timbúes - Los Pumas 3

El inmueble tuvo un pasado institucional conflictivo. Durante la gestión comunal anterior fue destinado a puesto sanitario, en el contexto de la pandemia, una experiencia que derivó en un juicio contra la Comuna.

“La actual administración, lejos de dejar el espacio abandonado, asumió el problema, invirtió en la puesta en valor integral del edificio y lo refuncionalizó con un destino concreto y de largo plazo al servicio de la seguridad pública”, indicaron desde la administración comunal.

Línea de gestión en Timbúes

Durante su discurso, el jefe comunal destacó que esta inauguración se inscribe en una línea de gestión continua en materia de seguridad.

En ese marco, Fiorenza destacó la construcción de la nueva comisaría 9ª —inaugurada exactamente un año atrás, el 28 de marzo de 2025—, la puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Guardia Urbana, la instalación del Centro de Monitoreo con cámaras de seguridad, y ahora la cesión de este inmueble a Los Pumas por más de una década.

Timbúes - Los Pumas 4

Seguridad que se construye

El mandatario timbuense se mostró orgulloso con sus logros en materia de seguridad pública y aseguró para finalizar que “La seguridad no se promete, se construye. Donde antes hubo un conflicto, hoy hay presencia del Estado al servicio de la seguridad de todos” y cerró diciendo que “con esta inauguración, Timbúes consolida una presencia policial estratégica en la zona portuaria y reafirma el compromiso institucional de la Comuna con la seguridad pública de la localidad y también de toda la región”.

>>Leer más: Timbúes pronto tendrá en funciones el Centro de Habilitación de Conductores

Noticias relacionadas
La crisis de Lácteos Verónica compromete 700 puestos de trabajo.

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

abandono en la ruta 33: chabas volvio a tapar los pozos y fulmino al gobierno nacional: no existe

Abandono en la ruta 33: Chabás volvió a tapar los pozos y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

tragedia en capitan bermudez: un conductor alcoholizado choco una moto y mato a dos mujeres

Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

El sábado 11 de abril, frente al Monumento, todo ese recorrido —legal, cultural y afectivo— se condensará en una imagen potente: autos que no son solo fierros, sino relatos rodantes de la gran historia santafesina.

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Santa Fe convoca a pymes para participar en Agroactiva 2026

Santa Fe convoca a pymes para participar en Agroactiva 2026

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

La diputada nacional Julia Strada puso bajo la lupa movimientos empresariales de la firma láctea santafesina y de sociedades vinculadas a la familia Espiñeira.
Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar
Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Abandono en la ruta 33: Chabás volvió a tapar los pozos y fulminó al gobierno nacional: No existe
La Región

Abandono en la ruta 33: Chabás volvió a tapar los pozos y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost
La Ciudad

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente
La Región

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

El Turismo Nacional dejó el Fangio con actuaciones top, un rosarino en el podio y un público entusiasta

El Turismo Nacional dejó el Fangio con actuaciones top, un rosarino en el podio y un público entusiasta

Futsal de AFA: Newells cayó como local ante Kimberley y todavía no pudo ganar en 2026

Futsal de AFA: Newell's cayó como local ante Kimberley y todavía no pudo ganar en 2026

Policiales
Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial
Policiales

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Los Monos: cayó Alexis Emanuel Cantero, sobre quien pesaba un pedido de captura

Los Monos: cayó Alexis Emanuel Cantero, sobre quien pesaba un pedido de captura

La Ciudad
Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Tragedia en San Cristóbal: Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios

Un salto estratégico hacia mercados de alto valor y tecnología de punta

Por Fiorella Del Bianco
Economía

Un salto estratégico hacia mercados de alto valor y tecnología de punta

Ópticas de Rosario, en alerta por atrasos de Pami: Lo nuestro es apoyo social a los jubilados
La Ciudad

Ópticas de Rosario, en alerta por atrasos de Pami: "Lo nuestro es apoyo social a los jubilados"

Autovisión en Funes: una jugada que empieza a mover el tablero
La Región

Autovisión en Funes: una jugada que empieza a mover el tablero

La lluvia obligó a suspender el Vía Crucis personificado en el Monumento a la Bandera
La ciudad

La lluvia obligó a suspender el Vía Crucis personificado en el Monumento a la Bandera

Semana Santa salvó a las pescaderías de la ciudad: Crecieron las ventas
La Ciudad

Semana Santa salvó a las pescaderías de la ciudad: "Crecieron las ventas"

Primera C: Leones FC va por más y Central Córdoba busca recuperarse en Villa Devoto

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC va por más y Central Córdoba busca recuperarse en Villa Devoto

Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas
La ciudad

Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas

Central Córdoba vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Central Córdoba vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

San Cristóbal: Fue un hecho que tuvo cierta planificación, la investigación sigue
LA REGION

San Cristóbal: "Fue un hecho que tuvo cierta planificación, la investigación sigue"

Desesperado pedido de una familia de Roldán, rehén de una colmena de abejas en su propia casa

Por Matías Petisce
La Región

Desesperado pedido de una familia de Roldán, rehén de una colmena de abejas en su propia casa

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega una nueva fecha en sus tres categorías superiores

Por Juan Iturrez
Ovacion

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega una nueva fecha en sus tres categorías superiores