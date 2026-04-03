Inauguraron un puesto de seguridad y sede operativa de Los Pumas en Timbúes

Está ubicado en la intersección de calles Mangoré y Darwin y constituye un pilar más en la política de seguridad local impulsada por la gestión comunal

La sede se encuentra ubicada en un punto estratégico del distrito: a metros del nuevo acceso a los puertos por calle Ciripo Rey, con conexión directa a la ruta provincial N° 91 y próxima al río Paraná a través de la Bajada de los Rieles.

El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, junto a miembros de la comisión comunal, encabezó recientemente la inauguración del Puesto de Seguridad y Sede Operativa de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas de la policía de la provincia de Santa Fe. El destacamento está ubicado en la intersección de calles Mangoré y Darwin de la localidad. Se trata de un nuevo hito en la política de seguridad comunal; el cuarto dispositivo implementado en dos años de gestión.

Del acto participaron el secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, comandante Omar Pereyra; el comisario supervisor Luciano Abat, de la dirección general de Seguridad Rural Los Pumas; la diputada provincial Silvana Di Stefano; la vicepresidenta comunal Fany Lis Wohlk, la tesorera comunal Maira González y el vocal comunal Sebastián Sánchez. Además, estuvieron presentes autoridades regionales, personal policial e instituciones de la comunidad.

La Comuna de Timbúes cedió el inmueble mediante un convenio de comodato a título gratuito por el plazo de diez años, suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. El puesto fue entregado totalmente equipado y en condiciones de inmediata operatividad, con energía eléctrica, agua, tres ambientes cerrados destinados a oficina, cocina-comedor y baño, y una cochera techada.

La sede se encuentra ubicada en un punto estratégico del distrito: a metros del nuevo acceso a los puertos por calle Ciripo Rey, con conexión directa a la ruta provincial N° 91 y próxima al río Paraná a través de la Bajada de los Rieles, lo que permite la intervención rápida tanto terrestre como acuática en uno de los corredores logísticos fluviales más dinámicos de la provincia.

Timbúes - Los Pumas 3

El inmueble tuvo un pasado institucional conflictivo. Durante la gestión comunal anterior fue destinado a puesto sanitario, en el contexto de la pandemia, una experiencia que derivó en un juicio contra la Comuna.

“La actual administración, lejos de dejar el espacio abandonado, asumió el problema, invirtió en la puesta en valor integral del edificio y lo refuncionalizó con un destino concreto y de largo plazo al servicio de la seguridad pública”, indicaron desde la administración comunal.

Línea de gestión en Timbúes

Durante su discurso, el jefe comunal destacó que esta inauguración se inscribe en una línea de gestión continua en materia de seguridad.

En ese marco, Fiorenza destacó la construcción de la nueva comisaría 9ª —inaugurada exactamente un año atrás, el 28 de marzo de 2025—, la puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Guardia Urbana, la instalación del Centro de Monitoreo con cámaras de seguridad, y ahora la cesión de este inmueble a Los Pumas por más de una década.

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Seguridad que se construye

El mandatario timbuense se mostró orgulloso con sus logros en materia de seguridad pública y aseguró para finalizar que “La seguridad no se promete, se construye. Donde antes hubo un conflicto, hoy hay presencia del Estado al servicio de la seguridad de todos” y cerró diciendo que “con esta inauguración, Timbúes consolida una presencia policial estratégica en la zona portuaria y reafirma el compromiso institucional de la Comuna con la seguridad pública de la localidad y también de toda la región”.

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