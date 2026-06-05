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Alvear impulsa la movilidad eléctrica con dos proyectos de ley para transformar el transporte en Santa Fe

Las dos iniciativas legislativas fueron dadas a conocer este miércoles durante el desarrollo de Agroactiva

5 de junio 2026 · 07:00hs
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El diputado provincial Joaquín Blanco recordó que Santa Fe fue pionera en materia de electromovilidad con la sanción de la Ley 13.781 en 2018

El diputado provincial Joaquín Blanco recordó que Santa Fe fue pionera en materia de electromovilidad con la sanción de la Ley 13.781 en 2018

En el marco de Agroactiva 2026, el stand de la Municipalidad de Alvear fue escenario de la presentación de dos iniciativas legislativas que buscan posicionar a Santa Fe a la vanguardia de la electromovilidad en Argentina. La actividad contó con la participación del intendente Carlos Pighin, el diputado provincial Joaquín Blanco, el especialista en movilidad eléctrica Maximiliano Neri y el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez.

La charla y conferencia se desarrolló en el espacio institucional que la Municipalidad de Alvear posee en la megamuestra agroindustrial y sirvió para presentar dos proyectos de ley que buscan consolidar un verdadero Plan Provincial de Movilidad Eléctrica: el Sistema Provincial de Infraestructura Energética para la Electromovilidad y el Régimen Provincial de Tarifa para la Movilidad Eléctrica (TMe).

Durante la apertura, el intendente Carlos Pighin destacó la importancia de que Alvear participe activamente en un espacio como AgroActiva, donde confluyen la producción, la innovación y el desarrollo.

Agroactiva como plataforma

“Tomamos la decisión de estar acá porque este es un lugar con el que nos sentimos identificados. Aquí se muestra el trabajo, el esfuerzo y la producción de miles de personas. Para nosotros es un orgullo formar parte y comenzar un camino que recién empieza”, señaló.

Pighin remarcó que el interés por la movilidad eléctrica no surge de manera aislada, sino como consecuencia de una planificación estratégica sostenida durante años. “Esto nace de una planificación que comenzó en 2009, con un desarrollo territorial pensado a largo plazo. La movilidad eléctrica es uno de nuestros objetivos para el futuro y queremos convertirla en una verdadera política de Estado”, afirmó.

Por su parte, el diputado provincial Joaquín Blanco recordó que Santa Fe fue pionera en materia de electromovilidad con la sanción de la Ley 13.781 en 2018, una norma que otorga la exención del pago de patente durante cinco años a los vehículos eléctricos e híbridos radicados en la provincia.

Los proyectos

“Lo que parecía una quimera en 2018 hoy es una realidad. Este año se patentarán más de 3.000 vehículos eléctricos en Santa Fe, una cifra récord que demuestra que la transición ya comenzó”, expresó.

El legislador explicó que uno de los proyectos presentados propone crear una tarifa eléctrica diferencial destinada exclusivamente a la carga de vehículos eléctricos. El beneficio alcanzaría a quienes realicen la carga en horarios de baja demanda, entre las 23 y las 5 horas, o durante fines de semana y feriados.

“Queremos dar una señal clara. Quien cargue su vehículo en esos horarios tendrá un descuento del 50% sobre la tarifa eléctrica. Hoy, recorrer 360 kilómetros costaría aproximadamente 8.000 pesos. Es una tecnología más económica, más eficiente y mucho más amigable con el ambiente”, detalló.

El segundo proyecto apunta al desarrollo de una red provincial de infraestructura de carga, habilitando tanto la participación de la Empresa Provincial de la Energía como de inversores privados. La iniciativa contempla estaciones de carga en rutas provinciales, garajes privados, centros comerciales, estadios, autódromos y espacios públicos, además de promover la utilización de energías renovables para alimentar estos sistemas.

Cambio en el transporte

Blanco sostuvo que el cambio será mucho más profundo que la simple incorporación de automóviles eléctricos. “Vamos hacia una transformación integral de la movilidad. Veremos cada vez más vehículos utilitarios eléctricos para logística de última milla, transporte urbano sustentable y nuevos servicios vinculados a esta tecnología. También debemos preparar nuestras escuelas técnicas y nuestro entramado industrial para acompañar este proceso”.

En ese sentido, Pighin vinculó la propuesta con el modelo de desarrollo que Alvear viene consolidando en los últimos años. “En su momento decidimos qué queríamos ser y elegimos ser una ciudad industrial. A partir de ahí planificamos todo lo necesario para acompañar ese crecimiento. Hoy tenemos parques industriales orientados a la industria, la tecnología y la logística. La electromovilidad forma parte de esa evolución”, señaló.

Finalmente, el intendente sostuvo que el desafío es anticiparse a los cambios y construir el futuro desde el territorio. “No podemos esperar que el futuro nos choque. Queremos ser protagonistas de ese futuro. La movilidad sustentable, la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación son debates que debemos dar hoy. La electromovilidad llegó para quedarse y Alvear quiere estar en la primera línea de esa transformación”, concluyó.

La presentación dejó en claro que Santa Fe busca profundizar el camino iniciado hace casi una década y consolidar un marco legal que brinde previsibilidad a las inversiones, fomente el desarrollo tecnológico y acelere la transición hacia un sistema de transporte más eficiente, sustentable y competitivo.

>>Leer más: La ciudad de Alvear llevará todo su potencial a Agroactiva 2026

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