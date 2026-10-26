Más de 1.000 deportistas de todas las edades participaron en la primera maratón nocturna de Timbúes Denominada “Timbúes no deja de moverse” reunió a corredores de la localidad y de distintos puntos de la provincia en el Parque Urbano Comunal 26 de octubre 2026 · 14:00hs

Pasadas las 20, los primeros deportistas comenzaron a cruzar la línea de llegada entre aplausos y emoción. La noche culminó con la entrega de medallas, la premiación general y los reconocimientos en el escenario principal del parque.

Más de 1.000 deportistas participaron este sábado de la primera maratón nocturna “Timbúes no deja de moverse”, organizada por la Comuna de Timbúes. La convocatoria reunió a corredores de la localidad y de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, en lo que se convirtió en una jornada histórica para el deporte timbuense.

La concentración se realizó en el Parque Urbano Comunal, ubicado a la vera de la ruta nacional 11, en un clima de fiesta que disfrutó toda la familia. Los participantes recorrieron tres distancias: 3 kilómetros de caminata recreativa, 6 kilómetros integrativos y 12 kilómetros competitivos. Los más chicos también tuvieron su lugar con la categoría de 400 metros kids.

Primera maratón nocturna El presidente comunal, Antonio Fiorenza, se dirigió al público y dijo: “Felicitaciones a todos los corredores, y de manera especial a los 700 timbuenses que se sumaron a esta maratón. Este evento está pensado para ustedes, para que puedan disfrutar de nuestro pueblo y de lo hermoso que está Timbúes. Muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima edición. ¡Sigamos disfrutando del deporte!”.

Pasadas las 20, los primeros deportistas comenzaron a cruzar la línea de llegada entre aplausos y emoción. La noche culminó con la entrega de medallas, la premiación general y los reconocimientos en el escenario principal del parque.