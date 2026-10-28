Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia Fue en el marco de cumplirse 150 años del fallecimiento de Cullen y contó con una serie de actividades desarrolladas en distintos ámbitos de la localidad 28 de octubre 2026 · 08:00hs

a jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio comunal y continuó con un recorrido por el casco histórico, guiado por Javier Tijera. Posteriormente, en el Centro Cultural Comunal, el historiador Alejandro Damianovich brindó la charla-conversatorio.

Con un recorrido por el circuito histórico, una charla especializada y exposiciones educativas, el presidente comunal, Antonio Fiorenza, encabezó el homenaje a José María Cullen, fundador de la localidad, al cumplirse 150 años de su fallecimiento. Las actividades tuvieron como objetivo recordar su legado, destacar su aporte a la historia local y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

El miércoles 21 de octubre, la jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio comunal y continuó con un recorrido por el casco histórico, guiado por Javier Tijera. Posteriormente, en el Centro Cultural Comunal, el historiador Alejandro Damianovich brindó la charla-conversatorio “José María Cullen. Entre la continuidad y el cambio. Su obra colonizadora”, donde se abordó su trayectoria y su obra colonizadora.

Timbúes y su historia Las actividades continuaron el viernes 23 de octubre con la exposición “José María Cullen. La mirada que definió nuestra historia”. Allí se expusieron los trabajos realizados por los niños del Jardín Maternal Comunal y estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y de formación para adultos. La propuesta permitió acercar la historia local a las nuevas generaciones, promoviendo la participación educativa y la preservación de la memoria histórica de Timbúes.