La Capital | La Región | Timbúes

Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia

Fue en el marco de cumplirse 150 años del fallecimiento de Cullen y contó con una serie de actividades desarrolladas en distintos ámbitos de la localidad

28 de octubre 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
a jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio comunal y continuó con un recorrido por el casco histórico

a jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio comunal y continuó con un recorrido por el casco histórico, guiado por Javier Tijera. Posteriormente, en el Centro Cultural Comunal, el historiador Alejandro Damianovich brindó la charla-conversatorio.
Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia

Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia

Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia

Con un recorrido por el circuito histórico, una charla especializada y exposiciones educativas, el presidente comunal, Antonio Fiorenza, encabezó el homenaje a José María Cullen, fundador de la localidad, al cumplirse 150 años de su fallecimiento. Las actividades tuvieron como objetivo recordar su legado, destacar su aporte a la historia local y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

El miércoles 21 de octubre, la jornada comenzó con la recepción de autoridades en el edificio comunal y continuó con un recorrido por el casco histórico, guiado por Javier Tijera. Posteriormente, en el Centro Cultural Comunal, el historiador Alejandro Damianovich brindó la charla-conversatorio “José María Cullen. Entre la continuidad y el cambio. Su obra colonizadora”, donde se abordó su trayectoria y su obra colonizadora.

Timbúes y su historia

Las actividades continuaron el viernes 23 de octubre con la exposición “José María Cullen. La mirada que definió nuestra historia”. Allí se expusieron los trabajos realizados por los niños del Jardín Maternal Comunal y estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y de formación para adultos. La propuesta permitió acercar la historia local a las nuevas generaciones, promoviendo la participación educativa y la preservación de la memoria histórica de Timbúes.

>>Leer más: Más de 1.000 deportistas de todas las edades participaron en la primera maratón nocturna de Timbúes

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

La primera etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se habilitó en febrero de 2026.

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Octubre Rosa recuerda que la información, los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para cuidar la vida.

Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

El homenaje incluirá un recorrido por el circuito histórico de la localidad.

Timbúes homenajeará a su fundador, José María Cullen, a 150 años de su fallecimiento

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Lo último

Arboles frutales: más de 200 familias fueron beneficiadas con un programa de forestación

Arboles frutales: más de 200 familias fueron beneficiadas con un programa de forestación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El hombre negó haber intentado drogar a la pasajera, dijo que tiene un historial impecable en la aplicación y perdió su trabajo tras el video viral

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo
El Mundo

Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Ovación
Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Por Luis Castro
Ovación

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Construcción ladrillo a ladrillo del Newells de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Construcción ladrillo a ladrillo del Newell's de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Policiales
Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

La Ciudad
El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil
Política

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos
Economía

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps
La Ciudad

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?