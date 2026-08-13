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Cambios en los vouchers educativos: el gobierno flexibilizó un requisito para mantener el beneficio

La medida rige durante 2026 y evita que las familias pierdan la asistencia estatal por acumular cuotas impagas en colegios privados

13 de agosto 2026 · 15:20hs
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Los Vouchers Educativos forman parte de un programa del ministerio de Capital Humano

Los Vouchers Educativos forman parte de un programa del ministerio de Capital Humano

El gobierno modificó de manera temporal las condiciones para mantener el beneficio de los vouchers educativos. A partir de una nueva resolución, las familias beneficiarias no perderán la asistencia estatal por acumular cuotas impagas en colegios privados que reciben subvención del Estado.

La Secretaría de Educación oficializó el cambio mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma suspendió durante todo 2026 la aplicación de dos artículos del reglamento general del programa.

La modificación alcanza a las instituciones educativas que deben certificar mensualmente la situación de los alumnos y deja sin efecto el mecanismo que permitía cancelar el beneficio cuando una familia acumulaba tres o más cuotas adeudadas.

Hasta ahora, el reglamento establecía que cuando un alumno acumulaba dos cuotas impagas, el beneficio podía suspenderse. La familia podía recuperar la prestación con carácter retroactivo una vez que regularizara la deuda.

En cambio, cuando la deuda alcanzaba tres cuotas, el reglamento establecía el cese del voucher educativo.

Con la nueva resolución, ese esquema queda suspendido durante 2026. Las instituciones educativas tampoco deberán informar mensualmente cuáles de las familias beneficiarias mantienen cuotas pendientes de pago.

>> Leer más: Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en agosto

Por qué el gobierno modificó los vouchers educativos

La decisión surgió de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa y tomó en cuenta el avance del ciclo lectivo.

Según los fundamentos de la resolución, el objetivo consiste en evitar que cuestiones administrativas o vinculadas con las certificaciones afecten la continuidad escolar de los estudiantes beneficiarios durante esta etapa del año.

La norma plantea que la suspensión de estos artículos busca que “no se vean afectadas las trayectorias educativas” de los alumnos.

Aunque la resolución no señala la situación económica de las familias como fundamento específico, el cambio flexibiliza en la práctica una de las condiciones que podían provocar la pérdida de la asistencia estatal.

La suspensión de los artículos 14 y 21, inciso E, no modifica el resto de las condiciones del programa.

Continúan vigentes los requisitos relacionados con el nivel de ingresos del grupo familiar, la condición de alumno regular y las demás causales previstas por el reglamento para acceder y conservar el beneficio.

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada.

Para acceder a la asistencia, los colegios deben contar con al menos un 75% de aporte estatal. Además, el ingreso total del grupo familiar no puede superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La modificación del Gobierno no implica que las familias queden eximidas del pago de las cuotas. Las deudas con las instituciones educativas permanecen vigentes y cada familia deberá regularizar los pagos pendientes según las condiciones establecidas por el colegio.

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